基孔肯雅熱｜全球逾25萬宗廣東7千　台疾管署：染疫痛到身體彎起

廣東基孔肯雅熱（台灣稱屈公病）疫情持續，暴雨加上炎熱氣候使病媒蚊孳生，控制疫情更加困難。廣東目前累計病例超過7千宗，主要集中在佛山，距離佛山市有一段距離的廣東湛江市4日也發現4例屈公病患者，均為輕症，患者已接受隔離治療。本港近日也出現首宗輸入案例。



台灣疾管署表示，台灣將基孔肯雅熱列為第二類傳染病，近期國際間疫情嚴峻，已於國際港埠加強屈公病防範宣導及發燒篩檢，台灣尚未傳出本土病例。目前台灣疫情均為境外移入病例，截至7月22日累計15例，感染國家以印尼13例為多，其次為菲律賓及斯里蘭卡(各1例)移入；境外移入病例數為近6年同期最高。

在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

台疾管署：與登革熱不同，會有長期關節痛症狀

台灣疾管署介紹，基孔肯雅熱的病媒蚊與登革熱相同，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，基孔肯雅熱潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎，特別是手腳關節、手腕和腳踝，以及頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

佛山三水區政府的文章附上多張患者出現皮疹症狀的照片。（三水發布）

台灣疾管署指出，基孔肯雅熱的症狀與登革熱類似，但部分感染者有持續數周的倦怠感，有些病患的關節會痛到無法行動，並持續數周至數月，甚至數年。台疾管署稱，Chikungunya在非洲的土著語言中，就是指「痛的將身體彎起來」，典型登革熱則不會出現長期關節痛。

台灣疾管署指出提到，基孔肯雅熱較少出現死亡病例，但新生兒於出生時感染、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是易有併發症或病況嚴重的風險族群，必須多加小心。

2025年7月29日，廣東佛山，當地持續消殺蚊蟲，以控制基孔肯雅熱疫情。（視覺中國）

全球今年迄今累計逾25萬宗病例：台灣發旅遊警示

台灣疾管署亦針對以下國家提升基肯孔雅熱旅遊疫情建議等級，包括第二級「警示」，對當地採取加強防護：巴西、法屬留尼旺島。第一級「注意」，提醒遵守當地的一般預防措施，包括中國廣東省、菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡、阿根廷、玻利維亞。

全球今年迄今累計逾25萬宗病例，目前以美洲疫情最為嚴峻，病例主要分布於巴西、玻利維亞及阿根廷等國；印度洋之法屬留尼旺島、馬約特島、毛里裘斯等地疫情，也已蔓延至其他地區。

印度逾3萬例病例，廣東省佛山市爆發疫情迄已有數千例病例，法國今年累計30例本土病例，799例境外移入病例，疫情已傳播至本無疫情地區，義大利也報告一例本土病例，值得關注的是，歐洲往年病例多發生於7至8月，今年異常於6月提早發生。