基孔肯雅熱｜油尖旺民政專員偕關愛隊、團體派蚊貼　教防蚊策略

本港錄得一宗基孔肯雅熱輸入個案，不少市民關注防蚊措施。油尖旺區多個政府部門偕關愛隊、地區團體今日（4日）在旺角道行人天橋聯合行動，向市民免費派發防蚊貼和防蚊指南手冊，講解防蚊知識。



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活動下午四時半開始，大批市民排隊領取防蚊貼及防蚊宣傳單張。出席的包括油尖旺民政事務專員余健強、食環署油尖區總監陳家俊、旺角區總監莊宏偉，聯同區議員、關愛隊及關愛發展基金成員向市民講解防蚊知識及派發防蚊貼。

油尖旺關愛發展基金副主席楊詩傑表示，將持續在區內配合食環署開展防蚊滅蚊宣傳活動，透過派防蚊貼等多元化的宣傳方式全面提升市民的防蚊意識。食環署提醒市民，夏季蚊蟲活躍期應特別注意清除家居積水，並建議在戶外活動時穿著淺色長袖衣物，必要時可使用含避蚊胺(DEET)成分的驅蚊劑，預防蚊媒疾病傳播。