基孔肯雅熱｜帶病孕婦可傳染嬰兒　腦部發育受損　出生3至5天發病

內地佛山近日爆發基孔肯雅熱病，本港錄得一宗輸入個案，涉及一名12歲男童，他曾在佛山逗留約14天，期間有在戶外活動。亞洲兒童傳染病學會會長關日華今早（5日）在電台節目中表示，小童，長者等人士屬高危險，而他最擔心的是孕婦，如懷孕中期感染基孔肯雅熱，胎兒有可能會夭折或變崎形，即使出生後，腦部發育也受損。他又指，嬰兒如受到感染，會在出生後3至5天發病。



在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

嬰兒如感染基孔肯雅熱 3至5天內便會發病

關日華在港台節目《千禧年代》中表示，基孔肯雅熱的病癥包括發燒及骨痛，因為病毒會令骨膜及肌肉產生強烈免疫反應，繼而發炎及令人疼痛。此外，患者亦會出現皮疹，大約有一半患者會有，有患者會出現水泡及皮膚潰爛等情況。他續說，小童、長者及長期病患者屬高風險人士，嚴重者可能會死亡。

他說最擔憂的是孕婦，如她們在臨盆時，體內帶有高含量基孔肯雅熱病毒，可能會傳染給嬰兒。由於目前沒有特別醫治基孔肯雅熱的方法，關日華建議孕婦盡量避免被蚊蟲叮咬。如孕婦將病毒傳予嬰兒，醫護需密切觀察病情，嚴重者應轉往深切治療部留院一星期，視乎情況決定可否出院。他補充說，嬰兒如感染基孔肯雅熱，3至5天內便會發病，一般會在第4天，會出現不願進食、抽筋及不斷哭叫等反應。

亞洲兒童傳染病學會會長關日華。（資料圖片）

如懷孕中期感染病毒 胎兒可能夭折或崎形

他指出有研究顯示，懷孕24至28周的孕婦將基孔肯雅熱傳給嬰兒的機會不高，但嬰兒臨出生時，孕婦又帶有大量病毒的話，傳染機會便非常之高；如孕婦在懷孕中期感染基孔肯雅熱，胎兒更有可能會夭折，或有崎形情況，即使出生後，腦部發育亦可能會有問題。

關日華指，目前為止沒有治療基孔肯雅熱的方法，因為沒有抗病毒藥物，有醫生或會使用免疫系統抑制劑等藥物，但效果好壞參半，建議醫生在處方前應好好考慮。