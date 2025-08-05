法國男捐日軍侵華相片曾被質疑造假　官方鑑定為舊照片已進行交接

據《新華社》消息，中國駐法國大使館8月4日舉行法國友人馬庫斯·德雷特斯向中方捐贈抗戰歷史照片交接儀式。官方表示，經鑑定，照片均為明膠銀鹽黑白相紙，洗印於20世紀30至50年代。其中關於淞滬會戰的照片數量龐大、視角多元，已被上海淞滬抗戰紀念館永久收藏。



相關照片。（新京報）

相關相片。（錢江晚報）

法國男捐贈618張歷史照片

中國駐法國大使館公使陳棟會見馬庫斯等人，並向馬庫斯轉交了上海淞滬抗戰紀念館的捐贈證書、感謝信等文件。據介紹，馬庫斯向上海淞滬抗戰紀念館無償捐贈其外祖父羅傑·皮埃爾·勞倫斯生前所收藏的618張歷史照片。

正在整理照片的馬庫斯。（齊魯晚報）

相關相片。（齊魯晚報）

經鑑定，照片均為明膠銀鹽黑白相紙，洗印於20世紀30至50年代。其中關於淞滬會戰的照片數量龐大、視角多元，已被上海淞滬抗戰紀念館永久收藏。照片真實記錄了侵華日軍大肆屠殺中國百姓的滔天罪行，對進一步推動中國人民抗日戰爭及世界反法西斯戰爭的研究具有史料價值。

中國駐法國大使館8月4日舉行法國友人馬庫斯·德雷特斯向中方捐贈抗戰歷史照片交接儀式。（澎湃新聞）

馬庫斯表示，這些照片不僅屬於他的家族，更記錄了歷史。希望通過捐贈這些照片，推動更多的西方人特別是年輕人了解這段歷史。

馬庫斯（中）與朋友在北京向媒體展示了外祖父當年在上海拍攝的日軍侵華戰爭照片。（極目新聞）

相片另有作者曾被質疑造假

據此前報道，法國男子馬庫斯稱外公曾在抗日戰爭時期拍攝多達622張照片，記錄下日軍侵華的暴行，他一直想將這些塵封多年的照片無償捐贈予中國，隨後和一起推動此事的兩位好友抵達北京。

相關質疑。（截圖）

據《大河報》報道，事後網上有人質疑相片真假，網民「沈默克」表示在網絡上檢索馬庫斯公布的部分照片，發現在公開信息中，部分照片另有作者。

「沈默克」對內媒表示，因他之前做過多年某新聞網站歷史編輯，對相關史實較為熟悉，在瀏覽過馬庫斯方賬號的視頻以及媒體報道後，發現有部分照片「比較眼熟」。他從馬庫斯方相關賬號的視頻中截取了十多張圖片進行檢索，發現公開信息顯示，部分圖片另有拍攝者。因此，他對這些照片是否全部由馬庫斯外祖父拍攝提出了疑問。

回應。（大河報）

事後捐贈照片方做出回應，指這600多張由馬庫斯的外祖父勞倫斯先生拍攝和保存的照片，均為其本人記錄和收藏的日本侵華戰爭時期的真實影像，這些照片中既包含勞倫斯與友人交換的少量珍貴照片，也有大量其本人拍攝的影像。

馬庫斯的外公羅傑·皮埃爾·勞倫斯。（新京報）

相關部門：照片是老照片，拍攝者無法確認

據《澎湃新聞》報道，上海寶山區相關部門透露，「鑑定結論已報給外交部，照片是老照片，委託專業機構鑑定的，但照片是誰拍攝的無法進行確認、鑑定，這麼大體量的照片需要逐個去研究。」

馬庫斯的捐贈只跟所有權有關，跟著作權無關。目前可以確定的是，他提供給上海淞滬抗戰紀念館進行鑑定的照片不是偽造的，也非打印，而確確實實是老照片，已經排除造假的可能性。「他把這些（照片）所有權捐贈給了上海淞滬抗戰紀念館，但著作權到底是誰的、誰拍攝的，屬於另外的事情，需要專家另行研究。」