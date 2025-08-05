前市長否認｢南京大屠殺｣　名古屋市長：不認同，盼恢復與南京交流

隨著抗戰勝利暨反法西斯戰爭勝利80周年的到來，中日歷史問題再度成為焦點。據央視及日媒報道，當地時間8月4日，日本名古屋市市長廣澤一郎於記者會上表示，希望恢復與中國南京市的官方交流，並強調「作為友好城市，持續交往並共同積累歷史非常重要，官方交往中斷令人遺憾。我們將以誠意推動交往重啟。」



名古屋市與南京市於1978年締結為友好城市，當年由時任中日友好協會副會長趙朴初見證。但這段城市間的友誼自2012年陷入停滯，2012年2月20日，時任名古屋市長河村隆之公然否認南京大屠殺史實，聲稱「南京大屠殺是不存在的」，引起中方強烈不滿。翌日，南京市政府宣布，鑑於其言論「嚴重傷害了南京人民的感情」，決定暫停與名古屋市政府間的官方交往。

2012年2月20日，時任名古屋市長河村隆之公然否認南京大屠殺史實，聲稱「南京大屠殺是不存在的」。（網絡資源圖）

中國外交部亦曾多次強調，「正確認識和對待歷史，始終是日方必須直面和回答的道義之問、時代之問」，並希望日方「深刻汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路」。

據悉，目前名古屋市市議會內部的跨黨派議員組織「日中友好城市間交流促進名古屋市會議員聯盟」正推動兩市恢復交流，並將於本月26日再次組團訪問南京，轉交廣澤市長的親筆信。該聯盟早於2018年和2019年曾兩度赴南京，試圖修復雙方關係。

當被問及其對南京大屠殺的立場時，廣澤一郎表示，他與日本政府立場一致：「日本軍隊進入南京後，確實發生了殺害非戰鬥人員的行為，這是無法否認的事實。」

資料顯示，河村隆之自2009年4月至2024年10月長期擔任名古屋市長，後轉任眾議員。其任內除2012年否認南京大屠殺外，2017年1月更曾妄言「根本沒有什麼南京大屠殺，如果真有30萬平民被屠殺，那全體日本人都該去南京下跪」，再度激起中方憤怒。

時任中國外交部發言人華春瑩當時回應稱：「南京大屠殺是歷史事實，國際上也早有公論。請這位市長去履行他的承諾。」她亦強調，中方願與日方進行友好交流，但「絕不會容忍歪曲歷史、傷害中國人民感情的公然挑釁行為。不管什麼人，如果恣意妄為，必然會為此付出代價。」

名古屋市作為當年中日「乒乓外交」的重要節點之一，其對華關係的走向備受關注。如今新任市長主動釋出善意，盼推動兩市關係回暖，未來發展仍有待觀察。