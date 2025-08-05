基孔肯雅熱｜佛山有屋苑、酒店、食肆因蚊媒傳染病防疫不力受處罰

據廣東省疾控局消息，近日，佛山市禪城區司法局、南海區衛生監督所等部門公布基孔肯雅熱防疫的典型案例，目前已有機構因未及時清理蚊蟲孳生地等受到行政處罰。



2025年8月3日，廣東東莞，環衛綠化工人使用煙霧機滅蚊，預防登革熱、基孔肯雅熱等蚊媒傳染病。（視覺中國）

2025年7月29日，廣東佛山，當地持續消殺蚊蟲，以控制基孔肯雅熱疫情。（視覺中國）

近期，佛山市衛生健康、城市管理和綜合執法等部門開展執法檢查，對人流密集的公共場所、醫療機構等場所持續開展蚊媒傳染病防控衛生監督檢查工作，期間對違反規定的單位、個人依法予以處理。

案例一：禪城區衛生健康部門執法人員在對某小區游泳池進行現場監督檢查時，發現該小區泳池水質處理設備機房和池周溢水，槽內長期未清理，樹葉、泥土堆積，導致排水不暢產生積水，積水中已見蚊幼蟲蠕動。執法人員發現後，當場對泳池負責人進行基孔肯雅熱和登革熱傳染病的防控宣教，並根據相關規定，對該單位當場給予警告的行政處罰，同時責令立即改正。

2025年7月29日，廣東佛山，南方醫科大學第八附屬醫院感染性疾病科主任李紅查房。（CFP）

2025年7月28日，廣東佛山，「滅蚊突擊隊」隊員們對可能藏匿蚊子的地方展開清剿。（CFP）

案例二：日前，禪城衛生健康部門執法人員對禪城區內接待境外人員的酒店及住所場所進行蚊媒傳染病防控專項監督檢查工作。檢查期間發現某一酒店前台放置的一盆水培富貴竹容器內，水體渾濁，水中可見蚊幼蟲孳生。該酒店負責人解釋，是因員工換水時未沖洗植物根部導致。執法人員當場對該酒店負責人進行疫情防控宣教，強調防控工作的重要性。但由於酒店疏於清理，已導致孳生蚊幼蟲甚至成蚊飛出的結果，違反相關規定，執法人員依法對該酒店作出警告的行政處罰，同時責令立即改正。

在香港普遍存在的白紋伊蚊可以傳播基孔肯雅熱。（資料圖片）

案例三：城市管理部門執法人員在開展執法檢查的過程中，發現某飲食店鋪不按規定的時間、地點和方式，隨意在前街道路側邊傾倒污水，傾倒面積超0.8平方米。因該店鋪未自覺遵守公共環境衛生規定、維護公共環境衛生，隨意傾倒污水造成環境衛生破壞，造成蚊媒滋生隱患，增加了所處地區基孔肯雅熱和登革熱傳播流行的風險。為此，執法人員對店鋪經營人進行疫情防控宣教，並根據相關規定，對該店鋪責令限期改正，如不改正將予以立案查處。

案例四：此前，南海區衛生監督所執法人員對某企業進行監督檢查的過程中，發現該公司水養綠植的容器中可見蚊幼蟲游動。該企業負責人表示，辦公室的水養綠植確實不常換水，平時都有注意關紗門紗窗但還是經常被蚊子咬，現在恍然大悟，原來蚊子就在自己的身邊。執法人員依據相關規定，對該公司上述水養綠植孳生蚊蟲行為給予了警告的行政處罰，同時責令立即改正。負責人當場對水養綠植進行換水和清潔，並表示今後一定會常常換水，避免再次孳生蚊幼蟲。

據介紹，當前，廣東省正處在基孔肯雅熱疫情防控的關鍵期，清除積水、消除孳生地是抑制蚊媒孳生、實現疫情防控的最經濟、最有效的手段。