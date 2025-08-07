新疆景區吊橋橋索斷裂傾側　5人墜落死亡24人傷

新疆伊犁哈薩克自治州有景區吊橋的橋索斷裂，造成5人不幸遇難、22人輕傷，另有2人傷勢較重。該州黨委宣傳部表示，事發於周三（8月6日）傍晚6時18分，地點為蘇縣夏塔景區。由於橋索斷裂，造成橋面傾斜，橋上29人滑落。據內地媒體報道，肇事的橋被稱為「網紅橋」的將軍橋，遊客當時掉落橋下河流，有遇事者有人被河水沖走，也有在掉落地面。



圖為2025年8月6日，新疆伊犁哈薩克自治州有景區吊橋的橋索斷裂，造成多人傷亡。（微博圖片）

圖為2025年8月6日，新疆伊犁哈薩克自治州有景區吊橋的橋索斷裂，造成多人傷亡。（微博圖片）

圖為2025年8月6日，新疆伊犁哈薩克自治州有景區吊橋的橋索斷裂，造成多人傷亡。（微博截圖）

新華社的報道中，未詳述事發經過，以及死傷者背景等細節。報道指出，事故發生後，伊犁州和昭蘇縣立即啟動應急響應，州縣兩級黨委、政府組織應急、消防、衛健等部門迅速趕赴現場，全力救治受傷人員，做好現場遊客安撫工作，積極開展善後處置。目前，所有傷者已送院接救治，均無生命危險。

圖為2025年8月6日，新疆伊犁哈薩克自治州有景區吊橋的橋索斷裂，造成多人傷亡。（微博截圖）

圖為2025年8月6日，新疆伊犁哈薩克自治州有景區吊橋的橋索斷裂，造成多人傷亡。（微博截圖）

「很多人都被河水沖走了，還有很多人正在掉落地面」

內地《瀟湘晨報》稱，有網友自稱從橋上摔下，「我在橋上走著，還在跟朋友嘻嘻哈哈聊天，突然橋的一側就斷掉了」、「直接掉到非常湍急的冰川融水里，我腦子裡只有一個想法，趕緊爬到岸邊，不然被水沖走就完蛋了。爬到岸邊，發現很多人都被河水沖走了，還有很多人正在掉落地面。」

內地《現代快報》報道，因為是暑期，景區來玩的人很多，來自河南的目擊者楊女士稱，當時自己正帶孩子在將軍橋下洗手，離得特別近，突然橋就掉下來了。一家三口因洗手躲過一劫，但事後仍心悸不已。她又稱，事故原因現在還不清楚，但認為將軍橋本來就易晃，加上當時風大，人又多，一下發生事故，現場的人都措手不及。

圖為2025年8月6日，新疆伊犁哈薩克自治州有景區吊橋的橋索斷裂，造成多人傷亡。（微博截圖）

內地媒體：將軍橋已非首次發生傾斜事故

《現代快報》又稱，將軍橋已不是第一次發生傾斜事故。2024年6月19日，有網友在社交平台發布視頻稱，蘇縣夏塔景區的一座橋斷了。該視頻顯示，這座吊橋往一側傾斜，不少遊客正在上面，還有遊客摔倒。根據網友發布的聊天記錄，工作人員稱是將軍橋引橋斷掉，並表示會定期對景區內的橋梁、道路等基礎設施進行全面檢查和維護。