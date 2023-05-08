台灣旅遊｜苗栗景點龍騰斷橋裝巨支架防塌　遊人轟百年地標全走樣

苗栗有景點近來掀保育爭議！台灣苗栗縣的龍騰斷橋是縣內港人常到的旅遊景點之一。這個以「斷」為賣點的古蹟，近日正加裝支架，以鞏固橋身並作保育。不過，此保育手法隨即惹起熱議，有人認為加裝支柱能避免古橋倒塌，但亦有人覺得斷橋的特色在於自然崩解，支架的存在不但大煞風景，還令斷橋的特色消失。



龍騰斷橋位於苗栗縣三義鄉的龍騰村，是村內一條於1907年通車的鐵道橋樑。橋樑及後於1935年4月21日的大地震中被震斷與陸續被移除損毀結構，形成斷橋的景象。龍騰斷橋多年來吸引無數的遊客參觀，更於2003年被列為「縣（市）定古蹟」。

被加裝支架前的龍騰斷橋（圖片來源：苗栗縣政府文化觀光局）

龍騰斷橋近來因有結構出現裂縫、位移等問題，出現安全疑慮。為避免結構進一步受損，苗栗縣府對斷橋施加緊急加固工程，在橋墩處加裝巨型鋼架。工程開展後，不少人不習慣斷橋的新模樣，隨即對保育手法熱議。

有部份人認為即使加裝支架後的斷橋，其景色不如以往，但可以進一步減少大橋倒塌的機會。不過，有部份人則覺得斷橋的特色在於自然斷裂，強行控制橋樑的結構狀況，會令橋樑的特色盡失，亦有人覺得白色的鋼架跟棕紅色的古橋格格不入，鋼架的配置大煞風景，令大橋「四不像」。

除了普羅大眾，多位專家亦對保育大橋的手法有意見。據台灣媒體引述，苗栗縣文資審議委員劉敏耀認為，任由斷橋毀損會令三義鄉蒙受損失，加固工程屬避免斷橋毀損加劇的「必要之惡」。文化大學景觀學系教授郭瓊瑩則覺得修古蹟應「修舊如舊」，盡量保持原樣，而她個人則不太支持在古蹟加東西，認為人類文明會隨時代變遷而改變，沒有永恆的，古蹟若「修舊如新」，歷史、藝術、文化、科學價值就不見。

鋼架被塗黑後的模擬效果圖：（圖片來源：苗栗縣文化觀光局）

在修橋爭議爆發後，管理龍騰斷橋的苗栗縣文化觀光局表示，進行加固工程的目的在於避免磚塊陸續掉落而造成人命傷亡、財產損失。局方亦強調大橋的鋼架將會被塗成黑色，以降低支架與橋身的違和感。