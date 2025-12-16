俄國旅遊貴又難？「第一批免簽去俄羅斯的中產，傻眼了」上熱搜

俄羅斯對華免簽後，不少中國遊客赴俄旅遊，遇到各種不便。微信公眾號「旅界」12月15日發布文章《第一批免簽去俄羅斯的中產，傻眼了》，話題登上微博熱搜榜。文章稱，俄羅斯為了安全管控，新入境的境外手機卡落地後會有長達24小時靜默期，導致有中國旅客無法連上網，打車被宰。



還有旅客發現，自從俄烏戰爭爆發後，俄羅斯被西方制裁，一些國際酒店品牌撤離，只剩下本土酒店，有的民宿價格趕上五星級酒店。文章稱，由於戰爭制裁原因，一些俄羅斯富豪無法去西方消費，轉而選擇國內景點，導致俄羅斯境內旅遊產品價格暴漲，中國遊客無力支付。



《觀察者網》也轉載該篇《第一批免簽去俄羅斯的中產，傻眼了》的文章，分享赴俄羅斯旅遊可能遇到的幾個問題：

一、落地莫斯科後，境外手機卡會有24小時的「靜默期」。網路無法連接，位置定位亂七八糟；二、數字支付無法使用，VISA等外國信用卡也無法使用，只能使用紙幣；三、完全失衡的性價比公式，旅遊景點價格昂貴，但設施運轉效率十分糟糕，「窮遊」秒變「扶貧」；四、當地服務員十分冷淡的態度，仿佛接待的不是客人，而是外國間諜。

俄羅斯免簽首日黑河口岸排長龍 遊客：坐氣墊船僅2分半鐘抵俄

微博網民Hebe則在微博上表示，第一批體驗免簽俄羅斯的中產可能沒想到，真正的「驚喜」不是克里姆林宮的宏偉，而是這些瞬間：「一、物價暴擊——紅場旁一杯拿鐵要價人民幣80元（約合新台幣350元），中產錢包：這和說好的「高性價比旅行」不一樣！二、支付系統魔幻體驗——銀聯VISA時靈時不靈，翻出2003年壓箱底的現金支付技能；三、反向文化衝擊——網紅餐廳的「蘇維埃裝修風」人均人民幣500元，吃出了食堂的味道。」

Hebe指出，當「免簽自由」撞上盧布通膨和歐美遊客真空，原先期待的「性價比拉滿的歐洲平替之旅」。結果成現實版《楚門的世界》：你以為自己是探索者，其實是別人劇本裡的「特需經濟補給團」。

此外，也有不少內地網民分享免簽付俄羅斯旅遊的慘痛經驗。有旅遊博主在影片中分享，剛下飛機打車，疑似搭上黑車，才開了20分鐘，車費跳到人民幣918元。更有網民稱，俄羅斯的好一點的酒店都需要2000人民幣以上，無法窮遊，自由行難度更高。

圖為2023年7月4日，鏡頭下俄羅斯莫斯科克里姆林宮的外觀。（Reuters）

中日關係惡化 內地旅客不去日本改去俄羅斯

據了解，中日關係惡化後，中國駐日本大使館多次發文，提醒中國公民避免赴日，中國航空公司也紛紛取消赴日航線。與此同時，俄羅斯對中國遊客敞開了大門。

據俄羅斯總統普京簽署的命令，自今年12月1日起至明年9月14日止，中國公民可免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯。免簽天數為30天。

飛豬數據顯示，上述政策公佈不到一小時，平台上前往俄羅斯的機票搜索量比前一天激增八倍，預訂量比前一天也大增近五倍。去哪兒平台上的俄羅斯機票搜索量也激增。中國外交部稱，中俄實現互免簽證，是兩國政府和人民「又一次的雙向奔赴」。