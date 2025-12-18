俄免簽後首批中國客：陷「網絡靜默期」焦慮　帶現金應對支付不便

2025年12月1日，俄羅斯正式對中國公民開放為期30天的免簽政策，這項政策有效期至2026年9月14日。隨著免簽政策的實施，中國遊客的目光逐漸轉向這個橫跨歐亞的國度。截至12月17日，不少中國遊客已經展開了北方雪國的旅程。他們中有「說走就走」的自由行者，也有精心策劃的旅遊達人。遊客們在北方的壯麗風景中拍照留念，並將這些經歷分享至社交媒體，讓冬季的俄羅斯更加引人注目。



然而，旅行的現實卻比他們的想象更加艱難。導航軟件的故障、電子支付的缺失以及語言不通所帶來的溝通障礙成為了遊客們面臨的挑戰。尤其是入境後的手機「網絡靜默期」，讓許多旅程變得更加困難。遊客們經歷了一個與想象中截然不同的俄羅斯。



手機「網絡靜默期」

據《極目新聞》報道，在莫斯科的第一天，朱樂順利通過海關，並領到一張作為憑證的「白條」。她原本欣喜地準備展開紅場和克里姆林宮之旅，卻發現開啟的國際漫遊功能無法使用，手機徹底失靈，讓她感到焦慮。

接下來的幾個小時裏，朱樂體驗到了與數字世界的暫時隔離：無法使用地圖導航，無法借助翻譯軟件問路。幸運的是，她在前往酒店的路上遇到熱心市民，有人幫她提行李，也有人幫她購買車票並指引方向。靠著簡單的溝通和溫暖的幫助，朱樂才勉強找到了自己的酒店，並憑藉「白條」辦理了入住登記。

朱樂在莫斯科的照片。（極目新聞）

朱樂的遭遇並不孤獨。長時間的手機「網絡靜默期」成了不少剛入境俄羅斯遊客共同的困擾。社交平台上有大量旅遊指南提醒，來到俄羅斯後，可能會面臨「24小時網絡/短信雙封鎖」的困境，用戶需透過接收驗證碼的方式申請解除限制。

一個通信營運商已針對前往俄羅斯的國際漫遊服務發布公告，指出首次漫入俄羅斯的用戶在手機SIM卡插入後，24小時內無法使用漫遊上網和短信服務，24小時後該限制自動解除。雖然漫遊語音服務不受影響，但限制解除後若在3天內再次無行為，則會重新觸發相同的限制。

營運商針對前往俄羅斯的國際漫遊服務發布公告。（中國移動國際漫遊微信公眾號）

更令人困惑的是，數小時的網絡限制解除後，手機信號並未立刻恢復正常。朱樂回憶，剛到莫斯科的24小時內，她的國際漫遊完全無法使用，接下來的幾天信號也不佳。

同樣經歷的還有剛從英國留學回國的朱佑，她也吐槽手機網絡的低效。在每個城市中，雖然通訊軟件的文字和圖片發送速度正常，但視頻瀏覽的速度卻非常緩慢，通話時經常中斷。

攜帶現金應對支付不便

在社交媒體上，大量遊客對物價、支付不便和網絡問題的抱怨此起彼伏。然而，有一些長期生活在當地或做足了準備的旅行者卻能輕鬆面對這些挑戰。

王北在莫斯科留學已五年，正在攻讀博士學位，他認為這座國際大都市具備方便的交通和遊玩價值。當地公共交通系統十分發達，國內的常用軟件也有替代品，物價水準與國內一線城市相近。

面對電子支付的問題，王北和一些受訪者採取了穩妥的策略：攜帶足夠的現金。他們在出發前從銀行兌換了俄羅斯盧布，或在抵達機場後再進行兌換。雖然攜帶現金不夠方便，但這樣能確保支付的流暢性。

王北表示，兩國之間的風俗差異會影響到遊客的實際體驗，當地的服務和國內有很大不同，但許多俄羅斯人會說中文，方便求助。如果能理解彼此的文化差異，旅行體驗會更為順利。他建議，前往俄羅斯的遊客最好提前下載打車、翻譯和導航等應用，並準備足夠的現金，選擇相對正規的酒店以便於落地後的簽證辦理。

貝加爾湖畔的景色。（極目新聞）

年輕女遊客的「特種兵」計劃

在出發前，朱佑花了不少心思進行旅遊規劃，購買了MTC電話卡，兌換了盧布，並下載了打車、地圖和翻譯等必要應用。12月7日凌晨，她獨自搭乘從哈爾濱開往綏芬河的火車，抵達後立即購買了前往俄羅斯邊境城市格羅疊科沃的國際列車票，當天中午便抵達了目的地，展開為期13天的免簽旅行。

雖然準備十足，但旅途中她也遇到了一些困難。在莫斯科，除了網絡緩慢之外，所用的本土導航應用Yandex Maps也一度失靈。「定位不準」，她提到，找尋目的地的過程頗為曲折，有時需向路人求助。由於當地的英語普及率不高，她經常需要借助翻譯軟件與人交流。在沒有英文菜單的餐廳，她不得不依賴翻譯軟件來辨識俄文菜單。在摩爾曼斯克登機前，由於行李超重，她試圖用翻譯軟件與機場工作人員溝通，卻因為手機無法上網，最終不得不支付了數千盧布的額外費用。

朱佑旅途期間拍下的照片。（極目新聞）

儘管遇到波折，朱佑的「特種兵」計劃並未受到影響。在13天的行程中，她探訪了從遠東的海參崴到西伯利亞的貝加爾湖，再到莫斯科和聖彼得堡，最後前往位於北極圈的摩爾曼斯克與捷里別爾卡。由於城市間的火車行程耗時較長，她選擇了更高效的飛機轉場。

壯麗的景色緩解了旅途的疲勞。在尚未完全冰封的貝加爾湖畔，朱佑和心愛的玩偶在白雪中拍照，記錄下這冰雪世界的美好瞬間。在捷里別爾卡的風雪中，她凝視著遠方，感受到了一句話的深意，「用壯麗的世界來稀釋痛苦，用微小的事情來感知幸福。」

飛機窗外的北極光。（極目新聞）

不僅是朱佑，北極圈的壯麗景色始終能震撼每一位觀眾。12月11日，林懷在前往摩爾曼斯克的航班上偶然抬頭，便看到了窗外的北極光。他迅速拿起手機拍下這難得的瞬間，並分享至社交媒體，引來了眾多羨慕的目光。