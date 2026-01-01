土耳其對1月2日起中國免簽　內地平台旅遊產品搜索量激增

土耳其政府宣布自2026年1月2日起，對持中國普通護照的公民實行免簽入境政策。按照規定，持普通護照的中華人民共和國公民可享受旅遊和過境免簽待遇，在任何180天內累計停留時間最多為90天。



漁民們在伊斯坦堡的加拉塔大橋上捕魚。 （Getty Images）

據《新京報》報道，土耳其對中國免簽消息一經發佈，旅遊市場迅速響應。春秋旅遊副總經理周衛紅表示，2026年1月1日上午期間，春秋旅遊官網上，土耳其一國深度游、土耳其希臘連線、土耳其埃及連線等相關產品搜索量顯著攀升，環比增長超100%。

2025年12月28日，土耳其伊斯坦堡卡拉科伊區的日落景色。（Getty Images）

截至1月1日上午10時，去哪兒平台上國內飛往土耳其伊斯坦布爾搜索量環比上周增3.2倍，旅遊勝地安塔利亞漲1.3倍，土耳其第三大城市、愛琴海邊的伊茲密爾漲2倍以上。其中，出發地方面，上海、廣州、北京、香港、成都、深圳、杭州、西安、重慶、廈門是搜索熱度最高的十個出發地，環比上周均有2倍以上增長。

去哪兒旅行大數據研究院研究員楊涵分析，土耳其兼具歷史文化、自然風光，本身就是中國遊客青睞的熱門出境遊目的地之一，且2025年熱度增長迅速，位居中長線出境遊熱門國家行列。