中國持續擴大免簽範圍釋放紅利　官媒：外國遊客追求深度文化體驗

中國在過去一年持續擴大免簽國家範圍，吸引外國遊客，並形成「China Travel」熱潮。據央視周五（2日）報道，隨著免簽政策紅利持續釋放，入境旅遊消費熱潮湧動，同時外國遊客出行的半徑從北京、上海等大城市不斷延伸，從「打卡過境」到「多城深度遊」，從走馬觀花看風景，轉為追求更深度文化體驗。



2026年首日一早，來自德國法蘭克福的一架國際航班飛抵北京首都國際機場，北京在喜慶的節日氣氛中迎來新一年首批入境遊客，機場方面特地舉行了歡迎儀式，並為遊客們準備了出遊指南、離境退稅指南和精美文創等見面禮。

北京在喜慶的節日氣氛中迎來新一年首批入境遊客，機場方面特地舉行了歡迎儀式。（央視截圖）

北京在喜慶的節日氣氛中迎來新一年首批入境遊客，機場方面特地舉行了歡迎儀式。（央視截圖）

官方為遊客們準備了見面禮。（央視截圖）

報道指，過去一年，中國持續擴大免簽國家範圍，原有的72小時、144小時的過境免簽政策也被統一延長到了240小時。一年間，這項覆蓋國內24個省份、65個口岸的政策紅利全方位釋放，推動入境消費向深度與廣度拓展。

例如，在四成都，不少外國遊客駐足寬窄巷子的「熊貓屋」文創店挑選、消費打卡。店內超過3000款熊貓主題文創產品，成為外國遊客青睞的成都「新特產」，店長證實，結合非遺蜀錦的熊貓文創產品頗受外籍遊客歡迎。具當地特色的葉雕文創店也吸引了不少外籍遊客，通過定制化激光雕刻呈現圖案的葉雕產品，成了外國遊客的旅遊留念新選擇。

熊貓主題文創產品成為外國遊客青睞的成都「新特產」。（央視截圖）

通過定制化激光雕刻呈現圖案的葉雕產品亦成了外國遊客的旅遊留念新選擇。（央視截圖）

據成都市稅務局最新統計，目前全市離境退稅商店超600戶。2025年1到11月，外國遊客在成都消費退稅額突破1.3億元人民幣，其中文創產品佔比超40%，成為消費增長新引擎。

在江蘇蘇州，不少外國遊客則選擇乘坐遊船徜徉水巷，沉浸式感受中式生活美學的獨特韻味。而除了古鎮漫步、休閒喝茶、體驗當地居民的生活方式，外國遊客也會在周莊、同里等古鎮，聽評彈、體驗非遺剪紙等。當地店家透露，最近日均多達五六十位外國遊客到店內打卡、選購。生肖圖案、古鎮風景、熊貓形象等具有中國傳統文化色彩的剪紙尤其受到青睞。

另一方面，2025年9月，中國對俄羅斯遊客實施免簽政策。在黑龍江綏芬河、黑河等地，文旅消費市場熱度持續攀升，不少俄羅斯遊客趁著元旦假期來中國休閒購物。

不少俄羅斯遊客趁著元旦假期來中國休閒購物。（央視截圖）

黑龍江省綏芬河市商務局副局長任雷透露，2025年9月15日至今，綏芬河口岸進境外籍旅客近3.5萬人次，環比增長了24.7%。黑河出入境邊防檢查站執勤一隊副隊長戴琛亦表示，近期入境旅客明顯增多，日均入境旅客突破1000人次，較節前翻倍增長。

此外，據雲南省磨憨出入境邊防檢查站消息，2025年中老鐵路共計查驗來自世界110個國家和地區的出入境人員超29萬人次。出入境人員中，外國籍人員超5萬人次，同比增長超34%，其中免簽入境的外國籍人員超1.34萬人次，同比增長48%。

中老鐵路磨憨站。（新華社）

磨憨出入境邊防檢查站介紹，中老鐵路國際旅客列車2023年4月13日開通運營以來，截至2025年12月31日，共計查驗跨境國際旅客列車2800餘列次，驗放來自123個國家和地區的出入境人員超71萬人次，驗放外國籍人員超5.5萬人次，其中免簽入境外國籍人員超2.4萬人次，老撾、泰國、馬來西亞籍旅客數量排名前三，入境事由排名靠前的是觀光旅遊、會議商務和探親訪友。