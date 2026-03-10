《新華社》刊發宋平生平：曾任周恩來秘書　參加國共談判

中共政治元老宋平因病醫治無效，於2026年3月4日（周三）下午3時36分在北京逝世，享年109歲。宋平最後一次正式的公開露面是在中共二十大。《新華社》3月10日刊發長文介紹宋平生平。



宋平逝世｜培養胡錦濤推薦溫家寶 被譽為「中國政壇最大伯樂」

+ 9

中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十三屆中央政治局常委，原國務委員宋平同志，因病醫治無效，於2026年3月4日15時36分在北京逝世，享年109歲。

宋平同志，原名宋延平，1917年4月出生於山東莒縣一個農民家庭。少年時期，他熱愛祖國，為人正直，勤奮好學。1926年至1934年在青島、濟南、北平等地求學。1934年至1937年先後在北平大學農學院、清華大學讀書。其間，他思想進步、追求光明，參加了一二·九運動，並加入進步組織中華民族解放先鋒隊。1936年春參加革命工作，1937年12月加入中國共產黨。1937年至1938年受組織委派參加國民革命軍第十四軍政訓班並從事政治工作。1938年至1947年先後任延安中央黨校幹事，延安馬列學院組織科科長、教育處處長，中央黨務研究室秘書，中央南方局學習秘書，重慶新華日報社編輯部資料室主任、編輯部秘書長，新華社重慶、南京總分社負責人，在此期間還擔任了周恩來同志政治秘書，並作為中共代表團秘書參加了國共和平談判，同國民黨反動派進行了堅決的鬥爭。

新華社發布宋平遺像。（新華社）

1947年至1952年，宋平同志先後任哈爾濱市顧鄉屯區委副書記、警備大隊政治委員，哈爾濱總工會公營企業部部長，東北總工會宣傳部部長、秘書長、副主席。他在農村土地改革鬥爭中，認真貫徹黨的土地改革政策，注重從湧現出的積極分子中培養發展共產黨員。在城市工會工作中，他重視建立基層工會，普遍開展啟蒙教育，提高工人的階級覺悟，積極推動創造新紀錄活動，動員職工開展愛國勞動競賽支持抗美援朝，並結合實踐研究思考職工運動理論問題，積累了豐富的實踐經驗。

1952年起，宋平同志任國家計劃委員會委員、勞動工資計劃局局長兼勞動部副部長，1957年任國家計劃委員會副主任。到國家計委工作後，他參與編制第一個五年計劃，針對勞動工資領域面臨的複雜問題，積極推動勞動工資制度改革。1960年，中央決定加強各大經濟協作區的建設，成立6個中央局，從國家計委、經委調配幹部到各中央局計委、經委工作。同年起，宋平同志先後任中央西北局委員、西北局計委主任，西北局三線建設委員會副主任，中國人民解放軍蘭州軍區國防工辦副主任。他牽頭組建西北局計委，貫徹中央調整方針，編制西北地區發展經濟的第三個五年計劃，做了大量開創性工作。其間，他還帶職下放擔任陝西省蒲城縣委書記，發動群眾發展生產，注重深入一線調查研究，從實際出發解決問題，身體力行改進作風，領導全縣貫徹執行中央關於調整經濟和加強農村工作的一系列方針政策，在恢復和發展國民經濟中取得顯著成績。他雖然在「文化大革命」中受到衝擊，但始終信仰堅定、對黨忠誠。恢復工作後，他抓緊時間開展調查研究，深入國防工廠、科研單位，積極就西北地區三線建設提出意見建議。

1972年起，宋平同志任甘肅省委書記（當時設有第一書記）、省革命委員會副主任，1977年任甘肅省委第一書記、省革命委員會主任、省軍區第一政治委員、蘭州軍區第二政治委員。面對甘肅乾旱多災、農作物產量低而不穩的突出問題，他全力投入救災工作，重視抓農業生產，心繫農民群眾，深入開展調查研究，提出並實施「兩西」建設規劃，有力推動了甘肅經濟社會發展。粉碎「四人幫」後，他態度明確，排除阻力，堅決支持關於真理標準問題大討論，提出要解放思想，對一切事物都要敢於採取實事求是的態度，採取歷史唯物主義和辯證唯物主義的態度，並在《人民日報》發表題為《一切從實際出發，按客觀規律辦事》的長篇文章。他積極平反冤假錯案，落實幹部、知識分子政策，重視民族地區的穩定和發展。他堅決貫徹黨的十一屆三中全會確立的路線方針政策，順應農民心願，尊重農業發展規律，主持出台推動甘肅農村改革的六條意見，堅決落實包產到戶等改革措施，調動農民脫貧致富積極性，推動解決農業生產中的問題，使貧困地區面貌得到改變。他主持研究設計引大入秦工程，推動實施疏勒河、黑河、景電二期、引洮等水利工程，重視草原建設和防沙治沙工作，使甘肅農村基本農田水利建設和生態環境治理取得明顯成效。他注重發現和培養選拔優秀年輕幹部，在擔任甘肅省主要領導期間，一批革命化、年輕化、知識化、專業化的幹部走上領導崗位。

1981年1月，宋平同志回到國家計劃委員會擔任副主任、黨組副書記，1982年12月任國務院科技領導小組副組長，1983年6月在六屆全國人大一次會議上被任命為國務委員兼國家計劃委員會主任，並擔任國家計劃委員會黨組書記。隨着國家經濟狀況逐步好轉和計劃體制改革逐步深入，經濟社會發展出現許多新情況新問題，他在黨中央領導下堅持前瞻性、戰略性、宏觀性、科學性的原則，參與和主持編制「六五」、「七五」兩個五年計劃並抓好實施。他重視對關係全局和長遠問題的宏觀研究，推動能源、交通、通信和原材料等基礎工業和基礎設施的佈局和建設，推進國民經濟進一步調整和結構優化。他堅持從發展條件和戰略急需出發，在系統研究的基礎上，主持編制全國國土總體規劃綱要，推動三線企業調整，不斷完善生產力佈局。他參與領導編制《1986－2000年科學技術發展規劃》，着力加強科技人才的引入和隊伍建設，大力支持開展科技攻關工作。在國家經濟體制改革的總體部署下，他不斷進行計劃體制和計劃方法改革，密切關注信息技術迅猛發展趨勢，在運用綜合平衡計劃編制方法基礎上，鼓勵採用計量經濟和數學模型等方法，加強經濟預測，提高計劃的科學性。他注意加強經濟建設的調查與研究，提高宏觀決策水平，推動建立工程建設項目諮詢評估的工作制度，提高工程建設效益，為國家經濟建設的持續健康發展和經濟體制改革作出了積極貢獻。

1987年5月，宋平同志任中央組織部部長，1987年11月在黨的十三屆一中全會上當選為中央政治局委員，併兼任中央組織部部長。他堅決貫徹落實黨中央關於幹部隊伍「四化」方針，把幹部隊伍建設特別是各級領導班子建設作為組織部門的核心任務抓住不放。他參加黨的十三大人事安排小組工作，牽頭準備七屆全國人大和七屆全國政協人事安排，參與政府機構改革工作，對建立公務員制度提出指導意見，承擔了繁重任務。在黨中央領導下，他積極推進幹部人事制度改革，堅持黨管幹部原則，抓好各級領導班子建設，注重起用和培養中青年幹部，把思想作風建設作為重要任務，加強幹部學習培訓，有領導、有計劃、有步驟推動領導幹部交流，實行幹部離退休制度和領導幹部任期制，首次建立地方領導幹部年度考核工作制度，努力把領導班子和幹部隊伍建設好，保證各級領導權牢牢掌握在忠於馬克思主義的人手中。他高度重視加強黨的基層組織建設，堅持抓基層打基礎，明確農村黨的基層組織、企業黨組織、機關黨組織的地位、作用和任務，在新的形勢下發揮基層黨組織的戰鬥堡壘作用，增強黨組織的戰鬥力和凝聚力。他堅持從嚴治黨方針，嚴格黨員標準，推動建立並落實民主評議黨員制度，加強對黨員的經常性教育、管理和監督，開展處置不合格黨員試點工作並在面上推開。他推動成立中央組織部黨建研究所，加強黨的建設理論與實踐問題研究。他十分注意組織部門自身建設，強調組工幹部既要當辦事員、又要當研究員，有計劃地培訓組織部門的幹部，不斷提高組工幹部隊伍的素質，把組織部門建設成為黨性強、風氣正的工作部門。在1989年春夏之交的政治風波中，他堅決擁護黨中央的重大決策部署，表現出堅強黨性和組織紀律性。

1989年6月，宋平同志任中央政治局常委、中央組織部部長，同年7月任中央黨的建設工作小組組長，分工負責黨的建設和組織工作，協助兼顧農業和農村工作。同年12月不再兼任中央組織部部長。面對國際國內形勢深刻複雜變化，他以緊迫的心思、沉穩的步驟，聚精會神抓黨的建設。按照黨中央要求，他推動下發《關於近期做幾件群眾關心的事的決定》、《關於加強黨的建設的通知》，表明黨中央從嚴治黨、領導帶頭、重視民意、密切聯繫群眾的決心。他全面貫徹執行黨的基本路線，堅持黨的領導，堅持社會主義發展方向，狠抓清查、清理工作，認真開展做合格共產黨員的教育，在部分單位進行黨員重新登記，嚴肅了黨的紀律，保證了黨組織的純潔性。他切實加強思想政治工作，抓思想整頓，深入進行貫徹執行黨的基本路線、反對資產階級自由化的教育，在領導幹部中舉辦多種學習、研究班。他注重抓領導班子建設，把政治標準放在第一位，組織對縣（處）級以上領導幹部進行深入考察，並根據考察結果進行必要調整。他把高等學校、機關黨的建設作為重點，進一步加強基層黨組織建設，確保黨的路線方針政策的貫徹落實。他針對黨的建設面臨的新形勢新任務，注意總結其他國家和政黨特別是蘇聯、東歐政黨的教訓，堅持理論聯繫實際，認真分析新情況，下功夫抓黨建理論學習、研究和宣傳，系統闡釋關於黨的指導思想、黨的領導地位、黨的宗旨、民主集中制等問題，強調堅持黨的政治方向，為黨的建設和組織工作開創新局面作出重要貢獻。他關注農業和農村工作，深入調查研究，為中央決策提出意見建議，積極推動將發展農業作為長期的有戰略意義的任務，打牢農業基礎，制定鼓勵糧食發展的長期政策，搞活農村經濟，深化農村改革。針對一部分農村基層黨組織鬆散等問題，在山東省萊西縣召開全國農村村級組織建設工作座談會，明確了加強村級組織建設的指導思想和工作目標，確立了黨支部領導的村級組織建設工作格局，對加強黨對農村工作的領導、穩定農村大局、深化農村改革具有重要指導意義。他在總結地方經驗的基礎上，提出並組織開展了歷時3年的農村社會主義思想教育，教育活動動員了大批幹部下鄉，宣傳黨的基本路線和方針政策，整頓農村基層組織，辦了很多好事、實事，有力密切了黨同人民群眾的關係。按照黨中央安排，他積極參加外事活動，多次率中國共產黨代表團出訪，接待來華的外國政黨代表團和國際友好人士，為促進政黨間友好往來作出了貢獻。

1992年10月，宋平同志不再擔任中央政治局常委。從領導崗位上退下來以後，他仍然關心黨和國家事業發展，關注黨的理論和黨史研究、國企改革、「三農」問題、人口形勢變化、青少年成長等，心繫人民群眾。黨的十八大以來，他堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

宋平同志是中國共產黨第十一屆、十二屆、十三屆中央委員會委員，第十三屆中央政治局委員，第十三屆中央政治局常委（十三屆四中全會增選）。

宋平同志一生忠於黨，忠於人民，忠於共產主義事業。他具有堅定的共產主義理想信念和堅強黨性，為黨和人民事業兢兢業業、不懈奮鬥、鞠躬盡瘁，建立了不可磨滅的功勳。他認真學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅決貫徹執行黨的路線方針政策，堅定不移在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。他堅持解放思想、實事求是、與時俱進、求真務實，善於從政治大局觀察、分析和處理問題，具有很強的政治敏銳性和政治鑑別力，在大是大非面前始終保持清醒頭腦，經受住了各種風浪考驗。他堅持一切從實際出發、理論聯繫實際，注重運用馬克思主義的立場觀點方法分析問題、解決問題、指導實踐、推動工作。他考慮問題辯證全面，處事嚴謹穩妥，注重調查研究，善於傾聽不同意見，調動和發揮各方面積極性，體現出高超的宏觀決策能力和卓越的領導藝術。他講黨性、顧大局，嚴格遵守黨的紀律和黨內政治生活準則，模範執行黨的民主集中制，密切聯繫群眾，100歲高齡時仍以普通黨員身份到所在黨支部參加專題組織生活會。他公道正派、光明磊落，謙虛謹慎、平易近人，嚴於律己、清正廉潔，以身作則、克勤克儉，對家屬和身邊工作人員嚴格要求，始終保持了共產黨員的政治本色和道德風範。他尊重知識、尊重人才，關心同志、愛護幹部，贏得廣大幹部群眾的尊敬和愛戴。