宋平逝世｜培養胡錦濤推薦溫家寶　被譽為「中國政壇最大伯樂」

中共前政治局常委宋平周三（4日）去世，享年109歲。宋平任職常委的時間並不長，他最廣為人知的事跡之一，要算是提拔前中共中央總書記胡錦濤和推薦溫家寶，也因此被外界稱為「中國政壇最大的伯樂」。另外，他跟現時中共中央總書記習近平的父親習仲勳也有密切關係。



新華社發布宋平遺像。（新華社）

宋平（左）曾培養中共前總書記胡錦濤（右）。

任甘肅省委書記 「相中」胡錦濤

資料顯示，1972年始，宋平擔任中共甘肅省委書記等職務，在這段時間，胡錦濤在甘肅任建委主任，開始接觸到宋平。因為人穩重謙虛，處事低調，獲宋平賞識。

《南風窗》2002年的一篇報道中提及，1979年，宋平到甘肅省建委親自主持座談會，當時任職甘肅省建委設計管理處副處長的胡錦濤出面彙報，因而獲宋平賞識。報道指：「胡錦濤條理簡要、數據清楚的發言與眾不同。當宋平問起一些方向性問題時，胡錦濤的觀點與建議更讓宋平激賞。1980年，胡錦濤出任甘肅省建委副主任。」

官媒《人民日報》旗下雜誌《環球人物》也曾有報道稱：「胡錦濤業務素質過硬，為人穩重謙虛，處事低調，群眾基礎好。在舉才薦才的過程中，受到了身為甘肅省委第一書記宋平的肯定和鼓勵。」

《國家人文歷史》刊登採訪宋平的文章《原中組部部長宋平談三線建設及工業佈局》一文，其中寫道：「80年代，（宋平）在任中共甘肅省委書記期間，大力舉薦時任甘肅省建委副主任的胡錦濤」。

胡錦濤的政治生涯因而從甘肅開始快速發展。1982年，擔任共青團甘肅省委書記3個月後，便調來團中央，擔任共青團中央書記處書記和全國青聯主席；1984年，升任共青團中央書記處第一書記；1985年，43歲的胡錦濤出任貴州省委書記，成為當時最年輕的省委書記。

1992年，宋平卸任常委職務。據《澎湃新聞網》報道，他曾以中共十四大人事安排小組名義，向黨中央、鄧小平和陳雲提出選拔胡錦濤為新一屆政治局常委的建議。胡錦濤得以「入常」，並獲鄧小平欽定為江澤民的隔代接班人，在2002-2012年擔任中共中央總書記，這背後少不了宋平的提攜。

習仲勳（右三）和宋平（左二）與當時的紐約市市長科赫（Ed Koch）合照。

推薦溫家寶 與習近平父相熟

前國務院總理溫家寶也曾得宋平推薦。溫家寶1968年起開始在甘肅工作，後成為宋平部屬，1979年9月出任甘肅省地質局擔任地礦處副處長，1980年升任甘肅省地質局副局長，得到宋平的推薦，1982年到地礦部政策研究室，1983年10月升任副部長，是他仕途中極為重要的一次升遷。1985年被任命為中共中央辦公廳第一副主任，短短數年，就從一個副處級幹部升任副部級幹部。另外，宋平回到中央後曾掌管中共人事工作，對溫家寶日後的發展應該起了關鍵作用。

事實上，宋平與習近平也有淵源。除了都是清華校友之外，宋平和習近平的父親習仲勳曾經共事。習仲勳擔任國務院副總理兼秘書長時，宋平是國家計委副主任，工作上早有聯繫。1980年，習仲勳訪美時，時任甘肅省委第一書記的宋平也隨同習仲勳出訪。有照片顯示，他們被當時的紐約市市長分別用左右手摟住，也一同參觀夏威夷的波利尼西亞文化中心。