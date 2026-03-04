中共政治元老宋平在北京逝世　享年109歲

新華社報道，中共政治元老宋平因病醫治無效，於2026年3月4日（周三）下午3時36分在北京逝世，享年109歲。



新華社報道，中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十三屆中央政治局常委，原國務委員宋平同志，因病醫治無效，於2026年3月4日下午3時36分在北京逝世，享年109歲。

宋平生於1917年4月，原名宋延平，山東省莒縣人。1937年12月加入中國共產黨，1936年春參加革命工作，清華大學化學系畢業。是中共早期領導人之一，曾擔任中共中央政治局常委，中組部部長等職。

在國共和談期間，宋平一直擔任周恩來的政治秘書；他與鄧小平、胡錦濤和習近平三位中共領導人都有深厚的淵源。

1989年「六四事件」平息後，中共高層人事調整，中央政治局常委趙紫陽和胡啟立被免職。72歲的宋平，和江澤民、李瑞環一起，在中共十三屆四中全會上增選為中共中央政治局常委（位列第五）。1992年9月屆滿，離職休養。

在中央工作期間，宋平還曾擔任中國農業區劃委員會副主任，中國國務院環境保護委員會副主任，第三屆計劃生育協會會長、中國人口文化促進會名譽會長等職。

宋平在中共中央政治局的排位相對靠後，但他深得中共第二代領導人鄧小平和陳雲信賴，在很多問題上給他們提供過建議；也曾輔助支持江澤民、朱鎔基工作。

被媒體稱為「中國政壇最大伯樂」

1972年，宋平在任職甘肅省委書記期間，提拔並舉薦當時擔任甘肅省建委副主任的胡錦濤，為其出任中共總書記打下基礎。因此，被媒體稱為「中國政壇最大伯樂」。

1992年10月，宋平卸任中共常委。當時，宋平、喬石先後是中共「十四大」籌備組組長。據稱，宋平、喬石把胡錦濤也吸收進這個籌備組，並向鄧小平建議提拔胡錦濤為新一屆政治局常委，鄧小平接受了該建議。

宋平退休後非常低調，「偶有露面，往往是在逢十的建黨紀念日和黨代會換屆，或者需要支持什麼事業。」這是有官方背景的中國媒體對宋平十八大後表現的評價。

宋平不僅被認為是中共前總書記胡錦濤「政治伯樂」，更被認為是習近平中共十八大之後推進反腐和改革的重要站台者。

2016年12月，宋平在中南海接見山東臨沂九間棚村書記劉嘉坤，囑託劉要按照習近平的要求做好扶貧。次年2月，宋平又在海南接見江蘇中遠助學幫老基金會發起人徐中遠等人，宋平說：「農村貧困家庭的孩子上大學，這是他們徹底改變自己命運的出路，也是農村脱貧致富的長久之計」。

在2015年8月前後，有傳言稱，宋平曾給中共離退休高層寫信，提出包括不干涉中共十九大的籌備工作等三條規則。為中共現任領導人擺脱「老人干政」出力。

除了勸退元老說服紅二代、高調支持扶貧外，宋平多次在關鍵時期露面，力挺習近平反腐、黨建以及改革。

2014年7月29日，中共政治局前常委周永康落馬，一時間政壇風雲詭秘。那個時期，不僅有另一個曾經擔任過政法委書記的元老喬石出面談政法委的本質工作是什麼，宋平也現身官方舉辦的國慶65周年招待會上，並與中共中央現任七常委一起坐在主桌上，引發外界關注。

2015年9月3日，經過3年的準備，習近平在正式宣佈軍改方案前，在天安門舉行了其上任後的第一次大閲兵——紀念抗戰勝利70周年閲兵式。年近百歲的宋平戴着墨鏡，胸前戴着勳章，登上天安門城樓。

當天出現在城樓上的現任和卸任中國國家領導人中，只有習近平和宋平兩人穿了中山裝。這一細節也被媒體捕捉到，作為一種政治服裝，某種意義上也是政治傳承的象徵。

宋平妻子陳舜瑤，2019年7月31日因病在北京逝世，享年102歲。

值得一提的是，陳舜瑤曾任第七屆中國全國政協委員，清華大學黨委副書記，中央書記處研究室室務委員、顧問等職。

宋平有兩個兒子，長子宋宜昌，1948年生，中國科普作家、軍事文學作家；次子宋宜純，1954年生，其最高職位是在中國中央電視台任副總工程師。相比其他中共領導人的後代，宋平的後代可謂相當低調。