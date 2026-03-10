中共元老宋平遺體在北京火化　習近平李強等領導人八寶山公墓送別

《新華社》報道，中國共產黨第十三屆中央政治局常委，原國務委員宋平同志的遺體10日在北京八寶山革命公墓火化。報道指，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別，胡錦濤送花圈表示哀悼。



報道提到，宋平病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等前往醫院看望或通過各種形式對宋平逝世表示沈痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。



《新華社》報道，宋平因病醫治無效，於2026年3月4日（周三）下午3時36分在北京逝世，享年109歲。

10日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沈痛悼念宋平同志」，橫幅下方是宋平的遺像。宋平的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。

上午9時30分許，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，在哀樂聲中緩步來到宋平的遺體前肅立默哀，向宋平的遺體三鞠躬，並與宋平親屬一一握手，表示慰問。胡錦濤送花圈，對宋平逝世表示哀悼。

黨和國家有關領導人前往送別或以各種方式表示哀悼。中央和國家機關有關部門負責同志，宋平生前友好和家鄉代表也前往送別。