滬女健身注射增肌神藥長出喉結　央視：馬用獸藥，全球未獲批人用

近年大眾的健康意識增強，愈來愈多人加入健身行列，在一些電商平台和社交平台上，更有人在大肆兜售「增肌神藥」，宣稱增肌效果是自然健身的3至5倍，但這些「神藥」實則是法律嚴格管控的合成代謝類固醇，甚至包含全球未獲批人用的「馬用獸藥」。

有女性受害者因教練誘導使用，雖短期獲得肌肉激增，卻面臨喉結突出、聲音變粗等不可逆的男性化損害。此類非法藥物多透過社交平台私下銷售，包裝標識不明且安全風險極大。



《央視新聞》報道，上海女生小陳平時愛好健身，經過長時間的訓練，她覺得自身形體輪廓已經具備一定優勢，便萌生了參加業餘健美比賽的想法。

為了備賽，小陳聘請一位教練，開始高強度訓練。她每天的訓練量大，約花6、7小時待在健身房。如此高強度的「增肌」訓練，令她體力迅速透支，教練遂暗示她可以走「捷徑」來增加肌肉。

小陳每天的訓練量大，約花6、7小時待在健身房。（央視新聞）

小陳想參加業餘健美比賽，遂聘請教練並接受高強度訓練。（央視新聞）

小陳介紹，教練推薦她用的「美替」，全稱為「美替諾龍」，是一種在健美圈流行的類固醇針劑，即人工合成雄激素，號稱能幫助使用者快速增加肌肉和力量，減少體脂。教練稱可幫助恢復肌肉，完全沒有副作用。

憑借藥物的強力催化，小陳的肌肉圍度與緊實度在短期內激增。惟緊隨「體能巔峰」而來的，是身體各處接踵而至的異常反應，包括出現喉結、聲音變粗。小陳已報警處理，目前案件正處於檢察機關審查起訴階段。

小陳用藥後喉結突出、聲音變粗。（央視新聞）

「增肌神藥」宣稱增肌效果是自然健身的3至5倍。（央視新聞）

在一些電商平台和社交平台上，不少賬號推出的「科技健身」，核心產品是一類名為「合成代謝類固醇」的物質。

這些進口的「增肌組合」產品，外包裝上沒有任何中文字或標識，標稱的生產廠家都為印度一家公司，經銷商為比利時某公司，但無論是生產地抑或經銷地都沒有標注完整地址。

經實驗室分析，結果顯示「增肌」產品均為合成代謝類固醇物質，均未在中國獲得批准上市。

經實驗室分析，結果顯示「增肌」產品均為合成代謝類固醇物質，均未在中國獲得批准上市。（央視新聞）

「增肌神藥」外包裝上沒有任何中文字或標識。（央視新聞）

蘇州市檢察公益訴訟食品藥品檢測實驗室顧問溫堯林稱，在產品中檢測到寶丹酮十一烯酸酯、環戊丙酸睪丸酮和去氫甲睪酮，這個結果和包裝上英文標識一致，都屬於合成代謝類固醇，但在中國沒有獲得國家藥監局批准。其中，「寶丹酮十一烯酸酯」在全球範圍內都未獲批作為人用藥物，在美國是被用作獸藥使用。

溫堯林介紹，寶丹酮十一烯酸酯在全球都沒有獲批成為人用藥物，在美國是獲批成馬用的獸藥。獸藥沒有經過人體臨床試驗，驗證安全性和有效性，若用在人身上，可能導致嚴重的毒副作用、器官損傷，甚至還會有致命風險。