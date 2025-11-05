擲400萬打造「8塊腹肌」　男子注射40支玻尿酸！醫嗆：有機會變形

內地一名男子日前在網絡上發文表示，自己花費400萬元（人民幣，下同）打了40支玻尿酸來填充「直角肩、鎖骨、腹肌、胸肌」，打造出人工八塊腹肌，引起熱議。



綜合內媒報導，該名男子還自稱是「中國首例」，並解釋自己的動機是因為，無法透過鍛鍊增長肌肉，練不出理想中的精壯身材，才轉而以醫美手段，塑造視覺肌肉線條。

內地一名男子日前在網路上發文表示，自己花費400萬元人民幣打了40支玻尿酸來填充「直角肩、鎖骨、腹肌、胸肌」，打造出人工八塊腹肌（截取自抖音＠Andy_beby）

看看價值400萬人民幣的「人造腹肌」及當事人回應：

+ 15

事後他也相當滿意，在社群平台上分享心得。

相關影片照片引起網友熱議：

「有400萬，一年不上班，堅持鍛煉，控制飲食，保證睡眠，可以有貨真價實的一身腱子肉！與其花錢，不如靠自己努力」

「然後呢，過段時間吸收了不就還原了？那每天要不穿衣服給人看才行啊，不然400萬白花了」



相關專家分析，這是透過高劑量玻尿酸在皮下堆積，模擬肌肉隆起形態，如勾勒腹肌塊狀線條或胸肌輪廓。

醫生普遍認為，玻尿酸較適合小範圍精準填充（如蘋果肌、下巴），大面積填充（如額頭、臀部）易導致「皮肉分離感」，且受重力影響可能變形。

報導分析認為，單次全身肌肉塑形需數百支玻尿酸（如豐臀案例達400支），單支均價數千元，總成本可達百萬等級。腹肌填充需強支撐性透明酸，單次約5至10支，但仍遠低於自然健身後長期維持的成本效益。

【延伸閱讀】日本矮男花500萬日圓變177cm男神 骨骼延長手術 看着都覺得痛（點擊放大瀏覽）

+ 18

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】