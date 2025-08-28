106公斤太胖被分手　男子「憤而減肥」3個月減到71公斤變秀氣男神

福建廈門男子小寇因太胖被女友甩了，憤而展開減肥計劃，在短短3個月內成功從106公斤減到71公斤，整整瘦下35公斤。



根據陸媒報導，小寇表示，過去比較胖，大約106公斤，肚子大大的，看起來肥頭大耳，被前女友嫌棄分手：

失戀以後才感覺到，外表還是很重要的，決定咬牙開始健身。

福建廈門男子小寇因太胖被女友甩了，憤而展開減肥計劃，在短短3個月內成功從106公斤減到71公斤，整整瘦下35公斤。（微博影片截圖）

點圖放大看看小寇的驚人減肥成果：

+ 28

小寇在3個月內從106公斤減到71公斤，靠的是大量的健身及嚴格的飲食控制，他透露：

早上一次、中午一次、晚上一次，中間過程特別注意油和鹽的攝取，一直咬牙堅持下來。

小寇也透露，他的體脂率下降了12個百分點，曾經緊繃的西裝現在需要皮帶收緊，規律作息與運動習慣，也讓他整個人非常有精神：

現在回頭看，要感謝那段經歷讓我遇見更好的自己。

小寇還說，目前體重已穩定維持3個月，未來計劃系統學習健身知識，將個人經驗轉化為專業指導幫助更多人。

【同場加映】澳洲女日日麥當勞驚變「海象」 慘遭欺凌決心減肥前後對比超誇張（點圖放大瀏覽）：

+ 26

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】