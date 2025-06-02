71歲阿婆武漢健身大賽獲獎 霸氣回應：年齡只是數字
撰文：盛昀
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內媒《極目新聞》報道，武漢一名71歲的阿婆已經堅持健身4年，近日更是在健身新人品質賽武漢站上，同搭檔榮獲男女混雙項目第三名的成績。
據報道，71歲的孫明慧，本是安徽馬鞍山的退休工人，自2021年起，便常常去健身房鍛煉。
今年6月1日，孫明慧在2025健身新人品質賽武漢站，同搭檔榮獲了男女混雙項目第三名的成績。孫明慧表示：「我今年71歲，年齡只是數字，不是枷鎖。有些人覺得老人就應該喝喝茶，遛遛彎，但我的老年生活要和別人不一樣。我要舉起啞鈴，讓我的肌肉說話。」
孫明慧特別注重訓練的科學性，主張長者健身要量力而行，用「七分力」原則，在保證安全的前提下循序漸進。這種科學的訓練方式讓她在71歲的年齡依然保持着令人驚嘆的身材——清晰的馬甲線、緊緻的肌肉線條，各項身體指標都表現優秀。
除此之外，孫明慧還熱愛騎行，2014年，60歲的她報名參加了「百人萬里挑戰之旅」活動，從中國最東端的黑瞎子島騎行到最南端的三亞，全程6316公里，耗時45天。最終，她不僅完成了這項壯舉，還和隊友們一起創造了健力士紀錄。
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