告別「中國崛起」：北京論壇揭開「中國崛起後」的現實

3月22日至23日在北京召開的中國發展高層論壇，其實沒有什麼特別之處。每年都辦，議程大同小異，領導人致辭、外資高管出席、媒體照例捕捉幾個關鍵詞。但今年之所以被反覆提起，只因一個畫面被放大了——全球CEO雲集北京。



從官方釋出的新聞畫面來看，構圖十分清朗且簡單，熟悉的跨國企業名字與高層身影同框了，既沒有宣告，也不會有所謂的聲明，更沒有什麼需要被放大解讀的象徵。但正是這種「沒有特別之處」，反而讓人意識到某種變化已經完成。

中國發展高層論壇召開，全球CEO雲集。（新華社）

如果把時間往前推二十年，這樣的「大場面」會被理解為「中國崛起」的證據。當時的語境很清楚：中國正在上升，資本正在進入，世界正在重新分配機會。那是一個過程，帶著明顯的方向性與未完成意義。

再往前一點，甚至連這種語言都還沒有出現。在那個階段裡，中國更多被描述為一個正在累積條件的經濟體，克制的對外姿態，對內的重心就是發展本身。這無外乎鄧小平提出的「韜光養晦、有所作為」，在當時是一種策略，也是一種節奏，先讓自己變得重要，再讓別人意識到這種重要。

上世紀蘇聯及東歐社會主義陣營崩潰後，鄧小平提出了「冷靜觀察、穩住陣腳、沉著應付、韜光養晦、善於守拙、決不當頭、有所作為」的方針。（資料圖片）

當然，中國發展是一個很長的過程，也慶幸中間沒有太多戲劇性的轉折，更多時候只是耐心與時間的堆疊，民間常說的「悶聲發大財」，其實恰好描述了那種狀態：不急著說，也不急著證明，任憑事態慢慢發生。

而等到外界開始用「中國崛起」來描述時，這個過程其實已經走到了中段。那時候的討論，多半圍繞在一個問題上，如中國會走到哪裡？會不會改變既有秩序？這種提問本身，隱含著一種距離假設：中國仍然在路上。

國務院總理李強表示，外資對於中國發展不可或缺，強調將繼續擴大開放、推動經濟全球化。（中新社）

但回頭再看今天北京的場面，問題已經悄悄替換了，沒有人再問要不要來中國，也沒有人再問中國會不會重要。跨國企業高層出現在北京，已不需要理由，也不需要什麼解釋。「用腳投票」的行為本身，就已經把問題從「是否」轉成了「如何」。（延伸閱讀：全球CEO齊聚北京 環時：企業用行動「擁抱中國市場」）

例如論壇現場，現身的跨國企業如蘋果、福士、三星、匯豐等跟過去基本沒有改變，但他們出現的意義，已經和過去不同。這些企業不再是以進入一個新市場的探路作為動作，而是在一個既有結構中想著該怎麼調整位置。

再如《聯合早報》的一篇報道提到福士汽車CEO在接受訪問時談到中國，提到包含產業規劃、執行能力，以及值得學習的地方。這些話如果放在十年前，大概會被當作對市場的讚美，但放到今天，更像是一種基於現實的判斷。可以說，透過跨國企業高管的嘴，曾經用來比較的方向，已經開始改變。（延伸閱讀：福士汽車CEO：德國車企應向中國學習 工業規劃成關鍵競爭力）

更具有衝擊性的變化當然還有，如外界開始用「工廠的工廠」來形容中國，揮別舊有「中國是世界的工廠」基調，這種說法本身就帶有一種位置上的調整。（延伸閱讀：「工廠的工廠」成形 中國撐起全球零部件供應鏈）

寧德時代成為生產電動車電池的龍頭企業，現時全球每3架電動車之中，就有1架車的電池產自寧德時代。（Getty/當代中國授權）

老實說，上述這些片段與評價彼此之間，並沒有直接的連結，但放在同一個時間點出現，就自然勾勒出一道新的輪廓。這個輪廓不再是「中國正在崛起」，而是「中國崛起」這件事已經過去了。當然，這樣的「切斷」沒有明確的分界線，反倒更像是一種後知後覺：當解釋的語言還停留在描述過程時，現實早已經進入下一個階段，而那些曾經用來理解中國的詞，如「韜光養晦」、「悶聲發大財」、「中國崛起」所對應的時間已經過去，取而代之的，是一種更難被命名的狀態。

在這個狀態裡，中國不再需要證明或被證明，也不再需要透過速度來說服他人，而是被默認進各種決策之中。企業群赴北京，不是因為看見機會，而是因為不能不來，不來反而會顯得異常。這種「理所當然」，往往比任何高調的宣示更具指標性。

中國進入習近平時代，鄧小平 「韜光養晦，有所作為」雖然在執行方式上或有調整，但依然會被長期堅持。（資料圖片）

也因此，當「全球CEO雲集北京」躍升內地官媒新聞版面宣傳，事實上反而顯得有點矛盾。一方面，它被當作新聞來報道，另一方面，它又幾乎沒有新聞性——沒有轉折也沒有意外，只是把一個已經存在的事實，再重複呈現一次。

當然，「全球CEO雲集北京」本身就是意義，意味中國的位置已經從被討論的對象，轉變成為一個被預設的必要存在。當一個經濟體進入這種狀態時，外界不再需要不斷確認它的存在，而是直接在這個前提下行動，舉凡「全球CEO雲集北京」，到「工廠的工廠」等現實變化，總結下來，或許正是中國業從「中國崛起」走進了「中國崛起後」階段映證。

是以，北京的這場論壇，沒有改變什麼，它只是讓人看見，某個階段已經結束，而另一個階段，早就開始了，過程中既沒有敲鑼打鼓，也沒有明確宣告，而世人也只是在某個時刻回頭看，才發現那些用了很久的語言原來已經跟不上現實變化。