全球CEO齊聚北京　環時：企業用行動「擁抱中國市場」

中國發展高層論壇2026年年會3月22日至23日在北京舉行，國務院總理李強出席開幕式並發表主旨演講。作為全國兩會後首個國家級大型國際論壇，本屆年會以「『十五五』的中國：高質量發展與共創新機遇」為主題，向外界傳遞中國將以高質量發展為全球經濟注入動能的訊號。



《環球時報》3月23日發表社評，指出在當前地緣衝突與國際貿易摩擦升溫、全球經濟復甦承壓的背景下，此次論壇釋放出以開放合作對沖外部壓力、以務實行動凝聚共識的政策取向。李強在會中表示要「合力做大全球經貿蛋糕」，並強調中國致力於成為世界的「確定性基石」與「穩定性港灣」，相關表述亦被《法新社》等外媒引用，《路透社》與《彭博社》則聚焦中國承諾進一步開放經濟、給予外資國民待遇。

中國發展高層論壇召開，全球CEO雲集。（新華社）

社評形容，本屆論壇呈現「全球CEO們正在北京聚集」的景象。包括Apple、Volkswagen、Samsung、TotalEnergies、Mercedes-Benz、HSBC與Shell等80多家跨國企業高層與會。社評指出，這些企業負責人訪華並非「打卡」，而是基於完善全球布局與把握中國市場機遇的戰略考量。

諸如有英媒引述與會的亞洲集團諮詢公司合伙人指出，作為合作夥伴，「中國現在更安全、更可靠、更穩定，更著眼於經濟發展而非衝突」。《環球時報》社評認為，在全球不確定性上升之際，企業「向東看」尋找穩定性，使中國高水平對外開放更具吸引力。

國務院總理李強表示，外資對於中國發展不可或缺，強調將繼續擴大開放、推動經濟全球化。（中新社）

此外，社評提到，外媒關注到今年論壇來自美國的企業高管人數最多，顯示儘管存在「脫鉤」論調，全球企業仍以實際行動深化與中國的經貿聯繫。社評指出，中國與包括美國在內的國際社會已形成「一榮俱榮、一損俱損」的互動格局。

官方統計顯示，單單今年1至2月，中國新設外商投資企業達8631家，同比增長14%。其中，高技術產業實際使用外資同比增長20.4%。社評認為，這顯示中國正由過去依賴低成本優勢，轉向以創新與技術吸引外資。社評最後總結，稱隨著全球企業高層齊聚北京，論壇已成為政策解讀與機遇對接的重要平台，並為全球經濟合作與產業升級提供新的想像空間。