「工廠的工廠」成形　中國撐起全球零部件供應鏈

2025年，美國總統特朗普發動關稅戰後，中美間貿易遭受衝擊。美國《財富》雜誌（Fortune）日前指出，面對如此不利局面，中國的中間產品出口在去年卻增長超9%。



3月19日，《財富》雜誌援引麥肯錫全球研究院（MGI）合夥人成政瑉（Jeongmin Seong）的分析指出，儘管去年中美貿易額出現下降，但中國積極採取措施，實現了交易夥伴多元化，且主要轉向了新興經濟體。這些新的交易夥伴大多是製造業中心，它們對來自中國的廉價機械和零部件需求更大，而非價格昂貴的成品。

報道形容，中國正日益成為「工廠的工廠」（factory to the factories），大幅增加了智能手機零部件、處理器、存儲晶片和鋰離子電池等工業元件的出口，這些元件主要運往東南亞等經濟體進行最終組裝。

「未來我們購買的『中國製造』商品或許會減少，但會有更多產品的內部元件是在中國製造的。」成政瑉表示。

中國電動車・中國製電動車・電動車電池：圖為2023年2月3日，蔚來ET5電動汽車在中國上海的中國電動汽車製造商展廳展出。（Reuters）

2026年伊始，在全球經貿的持續震盪中，中國公佈了過去一年的進出口數據。不少人對中國出口的印象，還停留在終端消費品的「價格優勢」，深入分析，出口韌性的背後是中國在全球產業鏈中扮演角色的根本性轉變。

粵開證券研究院首席經濟學家羅志恒分析稱，2025年1月至10月，中國中間品、資本品出口分別同比增長9.7%、6.0%，累計拉動整體出口5.6個百分點。也就是說，中間品與資本品出口持續擴張，是拉動整體出口增長的核心力量。

從出口地域的變化來看，2025年1月至11月，中國對非洲出口同比大幅增長26.3%，對東盟增長14.6%。這些增長主要是中間品與資本品。

據報道，MGI在一份題為《地緣政治與全球貿易的幾何結構》的報告中指出，去年美國也調整了其交易夥伴結構，比如：轉而從印度採購智能手機，從東南亞採購筆記型電腦。

《財富》雜誌指出，特朗普發起的最新一輪貿易戰，很可能會加速企業向採用「中國+1」（China Plus One）模式的供應鏈轉型。

「東盟在全球供應鏈中扮演了『牽線人』的角色，避免了供應鏈的斷裂，」成政瑉補充道：「東盟的出口增長率約為14%，這一增速是全球平均水準的兩倍以上。」

小米汽車的發動機等核心部件依賴於供應鏈企業訂製。

值得注意的是，東南亞地區不僅加強了與中國的貿易往來，同時也擴大了與美國的貿易，東盟—中國、東盟—美國之間的貿易額均實現了增長。據MGI的數據顯示，這兩條貿易走廊正躋身全球增長最快的貿易通道之列。

報道稱，儘管去年特朗普加征所謂「解放日」關稅後，一度出現全球化終結的擔憂，但全球貿易並未真正出現下降。

成政瑉認為，目前鮮有證據表明各國正在將製造業遷回本土或轉移至鄰近國家。「儘管有關『本土回流』、『近岸外包』和『近岸生產』的頭條新聞層出不窮，但這種現象並未在全球範圍內發生，」他說：「越來越多的國家正建立起跨越遙遠距離的互聯互通，從這個意義上講，我們可以斷言全球化仍在持續演進。」

相反，當前的貿易格局正沿著地緣政治的軸線進行重構。各國正加大與盟友及立場相近國家的貿易往來，同時減少與被視為競爭對手或潛在敵對國家的貿易活動。

這種趨勢，並非僅限於美國。隨著地緣政治博弈日趨激烈，中國也同步擴大了與東南亞、歐洲、拉丁美洲及非洲地區的貿易規模。

投資流向同樣呈現出按地緣政治陣營重新配置的特徵。美國正加大對盟友國家的投資力度；與此同時，它也在積極吸納來自日本、韓國以及中東等盟友的投資，尤其是在半導體等關鍵領域。

另一方面，中國目前已轉變為海外投資的淨輸出國，這不僅歸因於中國自身對外投資規模的擴大，更在於美國對華投資已近乎枯竭。

2025年10月17日，NVIDIA創辦人兼行政總裁黃仁勳參觀台積電位於鳳凰城的半導體工廠，慶祝首片在美國本土生產的NVIDIA Blackwell晶圓，並稱「這只是開始」。（NVIDIA官網）

據MGI統計，去年「外國直接投資的地緣政治距離」驟降了13%，而在貿易領域，這一指標的降幅僅為7%。所謂「地緣政治距離」，是MGI用以衡量兩國在外交政策、政治立場及盟友關係方面契合緊密度的一項指標。

「資本的流動速度往往快於實體網絡的構建速度。」成政瑉指出，關稅壁壘或許會來了又去、去了又來，但那種關於「誰與誰進行貿易和投資」的深層結構性轉變，卻極有可能在當前貿易戰新聞消退後長期持續。

「像關稅這樣的地緣政治事件可能只是短期波動，但我們正在看到的地緣政治重組這樣的結構性浪潮，將會持續存在。」他總結道。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

