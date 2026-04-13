京港高鐵料9月全線貫通　雄商段最後調試　香港融入｢一日生活圈｣

國家「八縱八橫」高鐵網南北主通道「京港高鐵」的全線貫通已進入最後倒計時。據悉，京港高鐵核心段「河北雄安至河南商丘段」（雄商段）已於2026年3月完成全線鋪軌，並自4月1日起啟動聯調聯試。隨著最後一塊「拼圖」補齊，這條跨越2439公里的全國「鋼鐵動脈」預計將於2026年9月正式開通運營。屆時，北京至香港的高鐵時間將穩定在8小時以內，香港與內地的交通銜接將進一步強化。



雄商段啟動提速試驗 最高時速達385公里

據《齊魯網》報道，4月1日上午9時，被譽為「鐵路體檢專家」的CRH380AJ型綜合檢測列車由山東聊城西站駛出，標誌著京港高鐵（雄商段）山東段正式開始聯調聯試。該列車搭載高精度檢測設備，對全線軌道、路基、牽引供電及通信信號系統進行全方位採集與測試。

據悉，此次提速測試預計耗時25天左右，檢測列車將逐級提升運行速度，最高試驗時速將達到385公里。檢測數據將用於實時優化調整設備狀態，為後續線路驗收工作奠定基礎，確保全線在今年9月投入使用前達到最高安全指標。

京港高鐵預計今年9月全線貫通。（鐵道觀察）

十年「接力賽」收官 串聯五大城市群

京港高鐵的全線貫通是一場跨越十年的建設「接力賽」。從起點的「京雄城際」，到此前已通車、讓江西融入大灣區「2小時經濟圈」的「贛深段」（連接江西省贛州市與廣東省深圳市），再到如今步入最後衝刺的雄商段，這條長龍終於實現從「分段運營」到「全線直達」的跨越。

今年9月「京港高鐵」正式通車後，北京至河南商丘的時空距離將從原來的8小時大幅壓縮至約3小時左右。長遠而言，京港高鐵將串聯起國內五大城市群，年客流量有望突破5000萬人次，將顯著強化北京與粵港澳大灣區的緊密聯繫，讓香港更深度地融入全國「一日生活圈」。

京港高鐵預計今年9月全線貫通，加速香港融入國家「一日生活圈」。（北京日報）

據悉，雄商高鐵在河北衡水南站與石濟客專（石家莊—濟南客運專線）形成「十字交叉」，在河南商丘站則與「商合杭」高鐵無縫銜接。未來由河北雄安出發，約3小時可達安徽合肥，5小時直抵浙江杭州，充分發揮「路網疊加效應」，標誌著華北高鐵由「單線突破」邁入「網狀互聯」時代。

隨著2026年9月京港高鐵全線貫通，這條南北大通道將以「中國速度」重新定義兩地的時空距離。由北京西站呼嘯南下的「復興號」列車，將一路穿越華北平原與長江流域，以約8小時12分鐘的高效，讓內地與香港的聯繫變得更為緊密。