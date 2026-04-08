高鐵「愛寵行」提供2種寵物托運服務 覆蓋121座高鐵站
2026年4月8日起，鐵路部門推出「愛寵行」服務，提供「攜寵出行」與「愛寵單獨行」兩種托運模式，辦理寵物托運業務的高鐵站增至121座、列車增至228趟。
中國鐵路介紹，2025年4月8日，鐵路部門試行高鐵寵物托運服務以來，運行情況良好，一年來累計安全托運寵物1.5萬多隻。
鐵路部門廣泛聽取旅客意見，進一步優化高鐵寵物托運，推出「愛寵行」服務，提供「攜寵出行」與「愛寵單獨行」兩種托運模式，為旅客提供更多選擇。
「愛寵行」服務主要適用於家庭馴養且健康狀況良好、單隻體重不超過15公斤、肩高不超過40厘米、身長不超過52厘米的貓、犬類寵物。
「攜寵出行」服務主要針對購票旅客，旅客可通過鐵路12306客戶端「寵物托運」功能查詢車票及寵物托運倉位，提供寵物托運服務的車次標注有「寵」字，旅客可線上購買車票並預約同車寵物托運服務，每日12時前最早可預約次日倉位，12時（含）後最早可預約第3日倉位，每名旅客最多可同車托運2隻符合規定的寵物。
「愛寵單獨行」主要針對購票旅客以外的客戶，客戶可於托運日前2至5天，通過「中鐵快運」微信小程序預約並提交寵物相關信息及照片，每名客戶單趟列車最多可托運1隻符合規定的寵物。預約成功後，旅客或客戶需按約定時間攜帶寵物、有效身份證件、有效期內的《動物檢疫合格證明》，前往出發高鐵站的中鐵快運營業部辦理托運手續。抵達目的地車站後，可根據中鐵快運短信提示領取寵物。
「愛寵行」服務將繼續嚴格實行「隔離運輸、人寵分開」。中鐵快運全面升級寵物運輸箱，在自帶空氣循環、含氧量和溫濕度監測、降噪、除味功能的基礎上，新增智能感應加水、夜視視頻監控、遠程電動通風等功能，提升電池續航和信號傳輸能力。
寵物全程存放於寵物運輸箱內，並放置在列車高鐵快運櫃內，與旅客乘車空間相對隔離，可有效防止寵物飛毛、氣味、叫聲對列車內部環境的影響。工作人員全程不開箱，確保車內環境良好和寵物安全。
工作人員通過寵物運輸箱的監測系統觀察寵物狀態，托運人不能探視寵物。每次托運完成後，工作人員都及時對寵物運輸箱清潔消毒，並在列車終到後全面清潔消毒高鐵快運櫃。
「愛寵行」服務按運輸里程梯次計價，選擇「攜寵出行」服務將結合季節性特點實施浮動優惠價格，選擇「愛寵單獨行」的客戶按標準價收取運費，所有客戶均可獲贈2000元基礎保險。