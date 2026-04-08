高鐵「愛寵行」提供2種寵物托運服務　覆蓋121座高鐵站

2026年4月8日起，鐵路部門推出「愛寵行」服務，提供「攜寵出行」與「愛寵單獨行」兩種托運模式，辦理寵物托運業務的高鐵站增至121座、列車增至228趟。



中國鐵路介紹，2025年4月8日，鐵路部門試行高鐵寵物托運服務以來，運行情況良好，一年來累計安全托運寵物1.5萬多隻。

2026年2月9日，寵物托運的專用運輸箱在重慶西站站台上等待運送上車。（新華社）

2026年2月3日，在深圳北站中鐵快運營業部，吳瀅安撫她的寵物狗進入寵物托運專用箱。（新華社）

鐵路部門廣泛聽取旅客意見，進一步優化高鐵寵物托運，推出「愛寵行」服務，提供「攜寵出行」與「愛寵單獨行」兩種托運模式，為旅客提供更多選擇。

「愛寵行」服務主要適用於家庭馴養且健康狀況良好、單隻體重不超過15公斤、肩高不超過40厘米、身長不超過52厘米的貓、犬類寵物。

2026年2月9日，鐵路工作人員在重慶西站站台上辦理寵物托運交接手續。（新華社）

「攜寵出行」服務主要針對購票旅客，旅客可通過鐵路12306客戶端「寵物托運」功能查詢車票及寵物托運倉位，提供寵物托運服務的車次標注有「寵」字，旅客可線上購買車票並預約同車寵物托運服務，每日12時前最早可預約次日倉位，12時（含）後最早可預約第3日倉位，每名旅客最多可同車托運2隻符合規定的寵物。

「愛寵單獨行」主要針對購票旅客以外的客戶，客戶可於托運日前2至5天，通過「中鐵快運」微信小程序預約並提交寵物相關信息及照片，每名客戶單趟列車最多可托運1隻符合規定的寵物。預約成功後，旅客或客戶需按約定時間攜帶寵物、有效身份證件、有效期內的《動物檢疫合格證明》，前往出發高鐵站的中鐵快運營業部辦理托運手續。抵達目的地車站後，可根據中鐵快運短信提示領取寵物。

2026年2月9日，鐵路工作人員在重慶西站站台上等待運送寵物托運的專用運輸箱上車。（新華社）

「愛寵行」服務將繼續嚴格實行「隔離運輸、人寵分開」。中鐵快運全面升級寵物運輸箱，在自帶空氣循環、含氧量和溫濕度監測、降噪、除味功能的基礎上，新增智能感應加水、夜視視頻監控、遠程電動通風等功能，提升電池續航和信號傳輸能力。

寵物全程存放於寵物運輸箱內，並放置在列車高鐵快運櫃內，與旅客乘車空間相對隔離，可有效防止寵物飛毛、氣味、叫聲對列車內部環境的影響。工作人員全程不開箱，確保車內環境良好和寵物安全。

2026年2月9日，鐵路工作人員在車廂裏安置寵物托運的專用運輸箱。（新華社）

2026年2月9日，鐵路工作人員對寵物托運的專用運輸箱進行環境設置。（新華社）

工作人員通過寵物運輸箱的監測系統觀察寵物狀態，托運人不能探視寵物。每次托運完成後，工作人員都及時對寵物運輸箱清潔消毒，並在列車終到後全面清潔消毒高鐵快運櫃。

「愛寵行」服務按運輸里程梯次計價，選擇「攜寵出行」服務將結合季節性特點實施浮動優惠價格，選擇「愛寵單獨行」的客戶按標準價收取運費，所有客戶均可獲贈2000元基礎保險。