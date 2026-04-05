深圳明確高鐵站全面禁煙 市民投訴無人管？
撰文：盛昀
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近日，「深圳所有高鐵站點嚴格禁煙」話題衝上微博熱搜，獲得不少網民按讚。不過隨後就有深圳市民趙女士投訴稱，她於4月3日碰到有人在站台抽煙，站台上執勤的公安卻表示管不了。
據此前報道，雖然全國對於火車站台是否強制禁煙暫無統一要求，但根據深圳的《無煙場所建設規範》，高鐵站台作為公共交通室外站台，屬於明確納入禁煙管控範圍的場所。
4月2日，「深圳所有高鐵站點嚴格禁煙」話題衝上微博熱搜，不少網民大讚：「羨慕了，被二手煙苦害已久。」「支持全國推行。」「怪不得深圳總是蒸蒸日上。」
不過，就在4月3日，深圳市民趙女士表示，她在晚8時左右，見到一名男子在站台處抽煙。她詢問了站台執勤公安，對方卻說深圳是可以在高鐵站台吸煙的，所以他管不了。
12306廣鐵客服中心接線員回應稱，深圳所有高鐵站站台實行全面禁煙，針對趙女士反映的「無人管」情況，接線員稱會轉達給車站進行核實。
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