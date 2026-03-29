世界最大直徑高鐵盾構機成功上岸　隧道建成後高鐵穿越長江不減速

3月29日，中國自主研製的世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」順利完成長江水下段11.18千米的施工任務。



中國自主研製的世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」順利完成長江水下段11.18千米的施工任務。（人民日報）

自2024年4月29日從上海市崇明島始發以來，「領航號」歷經23個月的安全掘進，越過長江南岸大堤，順利抵達江蘇太倉，成功「上岸」。應用於崇太長江隧道掘進施工的「領航號」盾構機，總長148米，總重約4000噸，搭載了世界最強大腦系統——I-TBM系統。面對11.325公里獨頭掘進任務，「領航號」自始發以來，創造了世界範圍內15米級大直徑盾構首次實現一次性連續掘進11182米的紀錄，完成了一次前所未有的江底「超長跑」。

中國自主研製的世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」順利完成長江水下段11.18千米的施工任務。（人民日報）

崇太長江隧道全長14.25千米，是世界高鐵盾構隧道獨頭掘進距離最長（11.325千米）、刀盤直徑最大（15.4米）、水下過江隧道行車速度最高（350千米/小時）、長江水下最深（89米）的隧道，是中國目前建設標準最高、掘進距離最長、規模最大的世界級高鐵越江隧道。該隧道建成運營後，將實現高鐵穿越長江不減速的壯舉。