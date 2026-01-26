全國鐵路實行新運行圖　旅客列車破1.2萬列　廣深港高鐵班次加密

1月26日，全國鐵路實行新的列車運行圖，旅客列車增至12130列，靜音車廂增至97趟列車，高鐵寵物托運試點亦擴大至57趟列車，全方位提升出行體驗。

針對大灣區城市，廣深港高鐵增開34列，香港連通內地車站突破100個，且滬港高鐵動臥實現每日開行。



新線效能釋放 廣深港通勤再升級

中國國家鐵路集團有限公司（簡稱國鐵集團）公布，1月26日零時起，全國鐵路將實行新的列車運行圖。調圖後，全國鐵路安排圖定旅客列車12130列，較原來增加243列；開行貨物列車23748列，較原來增加177列。

1月25日，在天津市濱海新區，動車組列車準備駛出天津濱海西站。（新華社）

《央視新聞》報道，新圖最大的亮點在於對新線能力的最大化利用。包銀高鐵的開通使銀川至北京最快旅行時間壓縮至6小時22分，實現「半日達」；西安至延安高鐵讓延安首次與北京實現高鐵直連，最快5小時42分可達，延安正式融入全國高鐵網，通達北京、上海、重慶及10個省會城市。

通過壓縮追蹤間隔、優化樞紐分工，京滬高鐵標桿列車（開行時速350公里）增至87列，較原本增加21列。廣深港高鐵運營時段安排開行動車組列車387列，較原本增加34列，將西安北至廣州南的2列始發終到動車組列車延長至深圳北站，將香港西九龍至福田、深圳北始發終到的10列動車組列車延長至廣州南站，分別增開廣州南至深圳北、潮汕的動車組列車5列、17列，廣深港高鐵南沙北、虎門、光明城等中間站較調圖前分別增加動車組列車停靠30、23、14站次。

新開通的廣湛高鐵、汕汕高鐵（部分段）成為調圖重點。湛江北至廣州白雲最快1.5小時可達，汕頭至廣州新塘最快僅需1小時26分。進出香港的跨境列車也有所增加，滬港間實現每日均有夕發朝至高動臥開行，香港連通內地車站突破100個。

1月25日，動車組列車從雲南省曲靖市馬龍區舊縣街道車馬碧水庫上駛過。（新華社）

1月25日，旅客在湖北十堰東高鐵站查看車次。（新華社）

靜音車廂擴容 寵物托運試點擴大覆蓋範圍

此次調圖後，靜音車廂服務將進一步推廣至97趟動車組列車。同時，高鐵寵物托運服務的試點範圍擴大至覆蓋43座車站、57趟列車。

「鐵路暢行」碼覆蓋所有動車組列車，互聯網訂餐站點達94個。為滿足冰雪運動愛好者的需求，京張高鐵「雪具便利行」服務將繼續提供便利。此外，鐵路部門通過科學制定售票策略、加強票額實時監控。

1月25日，乘務員在泰州至北京南的G2584次列車上工作。（新華社）

保障重點物資運輸 增加國際班列

調圖後，全國鐵路安排開行跨局貨物班列473列，較原來增加20列；大宗直達貨物列車421列，重點保障煤炭、糧食、鐵礦石等關係國計民生的物資運輸。

利用蘭新鐵路哈密東站改工程完成後的新增能力，進出疆貨運通道增開8列貨物列車。同時，每日安排廈門北至深圳北間的動車確認列車辦理快件運輸，提升了東南沿海城市間的物流時效。

新圖新增鄭州、西安、濟南等城市至歐洲的7條全程時刻表中歐班列線路，以及3條中老鐵路中亞班列線路，國際聯運能力與時效性同步提升。西部陸海新通道鐵海聯運班列保持穩定開行。