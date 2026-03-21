台女學生叫外賣求附3張紙巾　店員竟公開貼其全名及Email嘲諷捱轟

台灣一名高二女學生透過外送平台訂購鴨肉飯，僅在備註欄禮貌表示想要衛生紙，竟遭店員發文嘲諷，並洩漏全名與電子郵件信箱，引發網友撻伐。



店家負責人緊急出面道歉，留言區一名自稱是陳女母親的網友則留言表示對於女兒個資被曝光相當氣憤。

台灣女生求紙巾遭店員嘲笑兼起底 網民留言心痛發聲：

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該名從事餐飲將近兩年的店員，在Threads上貼出這筆110元新台幣訂單的截圖，直接公開陳姓女子的姓名與信箱，並寫道：「做餐飲快兩年了，第一次看到這種備註，很抱歉用這種方式認識妳，希望事情不是我想的那樣」。

該員工還傳訊息給朋友訕笑：

家裏是沒有衛生紙是不是。

友人更嘲諷回應：「可能她在外面拉屎沒衛生紙。」

貼文曝光後，大批網友湧入留言痛批：

「現在連要衛生紙都要被公審了嗎」

「我覺得消費者的用詞非常客氣，也沒有刁難店家的意思」

「三張又不是三包，給不起就不要給」

「都說如果可以，後面還加感謝，很有禮貌了還被公審喔」



更有人質疑：「公布個資犯法耶」、「做吃的沒衛生紙喔，乞丐店家」。

對此，店家負責人緊急回應：「造成大家社會感官不好，是我教育失策！真的很抱歉，很對不起。」負責人說明員工的貼文是一時衝動，內容為跟朋友的日常對談，該員工已自行請假一周，將深深反省並改進。負責人一再強調「我會負起全責」，已跟店內員工加強教育訓練，也承諾：

為了彌補這次的錯誤，這位客人如果您有看到的話，不要客氣請到店內，讓我招待您，整桌免單。在此跟您致上歉意，真的很不好意思！

留言區一名自稱是陳女母親的網友在社群平台透露，女兒僅是在校讀書的學生，因鴨肉飯滿油的，學校抽屜的衛生紙恰好用完，才希望店家方便的話可提供衛生紙。陳母表示「今早女兒跟我說到這事，她跟我說：『媽媽，跟店家要衛生紙是不對的行為嗎？』」，對於愛女個資遭曝光，她坦言當下是相當氣憤。

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陳母心痛表示「這件事情也造成她的困擾，但妹妹真的很棒，她跟我說記者有找她，但她婉拒了，因為她怕會給店家帶來負面消息，而生意受影響」。陳母最後喊話：

我希望我們社會多一點愛，多一點同理心，而不是當笑話成為飯後娛樂，謝謝您們！

該番言論獲得不少網友力挺與叫好。當事員工事後將過往的貼文全部刪除，並在Threads發文道歉表示「很抱歉到佔用大家的版面，昨日貼文內容原本只是跟朋友分享工作內容，並沒有公審或造成別人困擾的意思，在此表達萬分的歉意，未來會謹慎注意自己的發言還有內容，避免再有類似情況出現」。

但網友並不買單，紛紛留言：

「分享工作內容？嘲諷客人是你的工作內容囉？」

「有公審的意思但直接把人家全名跟電子郵件發出來，帥喔」

「去跟法官說」

「看你的Threads和Google評論上看起來也沒有很謹慎發言欸」

「應該違反個資法？看有沒有律師要出來講解一下，這個可以告嗎？」

「不要道歉不要刪文啊，我還是喜歡你那桀驁不馴的樣子」

「家裏沒教你就讓社會來教你」



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