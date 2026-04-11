深圳跨境外賣殺入校園　誰為背後食品安全埋單

中午12點，氣溫大概26度，在香港中文大學邵逸夫堂外的涼亭裏，螞蟻們正分別沿著幾個銀色鋁箔保溫袋的褶皺向上攀爬。它們的觸角在空氣中劇烈擺動，似乎被濃烈的氣味所吸引。保溫袋的封條並沒有完全貼好，縫隙滲出橙色的汁水，包裝上的貼紙還殘留著湯汁乾涸的痕跡。那裏面裝著的是從深圳南山區外賣店出餐的「魚香肉絲」和「西紅柿炒雞蛋米飯」。一隻螞蟻試探性地鑽進了縫隙，消失在鋁箔與封條的交界處。涼亭裏的石椅上除了擺著七份外賣，還放著兩杯一大一小來自內地飲料店一點點的「四季奶青」。奶茶杯身布滿細密的水珠，沿著杯壁滑落，留下一道道水跡。

記者：高嘉怡、彭可悦



這些外賣均來自於一個跨境外賣平台——有飯RiceUp。自深港全面通關以來，港人北上消費已成常態，反向代購也成為新潮流。社交平台小紅書上，提及「深港跑腿」這一話題關鍵詞的帖子多達17萬個，瀏覽量總數達7百萬。這些帖子許多由在社交平台上接單的個體跑腿戶所發出。但他們當中的領頭羊，則是擁有成熟的網購下單平台的有飯RiceUp。該公司在自家網站中的「關於我們」一欄這樣形容自己：

以團購拼單模式極致壓縮配送成本，為用戶提供免運費、折扣價的餐食。

這些跡象反映的是一個應運而生的反向代購團餐的產業，並活躍於香港多所大學和科學園寫字樓內。

放置在室外的餐食包裝上有螞蟻在爬走。（讀言授權使用）

學生用戶評價毀譽參半

在中大邵逸夫堂外， 內地學生Ella正找著她的外賣。她是這股校園反向代購公司的忠實擁躉，「我已經點了好多次了。」Ella抱怨大學食堂味道不佳，而團購外賣的味道與內地外賣不會有什麼區別，「不想再吃大膳堂了。」大學食堂的價錢大概介乎於35至70元，而團購平台上一杯奶茶和雙拼飯加起來只需大概45元，與大學食堂價錢差不多，但Ella認為更符合她的口味。

但在香港大學就讀的內地學生Elaine卻有另一種抱怨：拿到手時餐點已不算熱，只是微溫。因為外賣單據上未顯示製作時間，她並不清楚食品何時製作完成。她猜測這些平台有成熟的跨境運輸方式，但她仍懷疑所購食品的衛生情況，尤其是平台所選商品中除了一些內地知名品牌外，也包含部分她不熟悉的品牌。

在香港科技大學就讀的內地學生林小姐同樣對跨境送餐服務體驗不佳。她因為有飯RiceUp推出的「隨餐加22元可配霸王茶姬奶茶」的優惠而下過一張總價68.8元單去訂購麻辣香鍋，但之後她發現食物不新鮮，「非預製菜，但是可沒說不是超絕死小蝦（指菜裏的蝦不新鮮），而且還是涼的。」她表示，不會再訂購這個平台的外賣。

圖中為「有飯RiceUp」發布於各個微信團購群的「2025年週年回顧」信息圖。（網上截圖／讀言提供）

根據有飯RiceUp於2月13日在各個微信團購群所分享的「2025年週年回顧」信息圖，他們在2025年5月訂單量已突破七萬單，全年營收達六百萬元（並未說明是港幣或人民幣）。且在小紅書上「有飯RiceUp」的話題關鍵詞大概共有44萬瀏覽數，關鍵詞內已有大約1800個帖子，當中包括大量就讀於香港各所大學的內地生使用有飯RiceUp服務後的的用戶體驗。

記者在小紅書上以私信方式訪問發布誇讚有飯RiceUp服務的用戶，聯絡到的其中一位帖主，為有飯RiceUp的技術總監Ian。他在微信對話中向記者透露，他們有固定合作的內地商家，協定定期更改可供選擇的餐品。合作的商家早上做完飯打包好，平台就會通過兩地車把食物由內地運送到香港各個分發點，路線也會提前規劃，「所以基本上一小時内就送達各個地點，大家就會吃上熱乎的飯了。」有飯RiceUp也有在網站主頁簡介寫道，他們擁有「食物運輸與食物安全上著手打造AI智能控溫箱，具備實時溫度動態調整、異物檢測監控、可視化透明運輸配送等功能。」

Ian向記者強調，公司在香港登記了合規的食品分銷證和進口證，配合測試中的高科技「AI智能控溫箱」，他們就能保障在終端的食品安全。

記者臥底實測：放置外賣地點環境欠佳

為測試即製熟食及含奶飲品跨境配送的實際運輸時間和溫度控制，記者先以消費者身份訂購食品，再報名為兼職外賣員以深入觀察有飯RiceUp的送餐鏈。

由於該平台不會直接送餐到用戶家中，用戶需要到指定地點取餐，所以訂餐者先要在小紅書上主動聯繫客服，再在客服的指引下進入以取餐點分組的微信團購拼單群，並提前一晚到平台網站下單。該平台網站頁面上列出的商戶多為深圳連鎖品牌，包括一點點、霸王茶姬等奶茶店，以及老鄉雞、農耕記等家常菜品牌。每晚，指定送餐地點的單數需湊滿15單才能「拼團成功」。當訂單接近成團下限時，客服會在微信群內提醒「尚差幾單」。

記者跟團購入的「四季奶青」奶茶杯上佈滿水珠。（讀言授權使用）

記者於前一晚在平台網站下單，點了一份「四川麻辣牛肉拼蒜蓉炒時蔬」與一杯「四季奶青」送達至香港中文大學邵逸夫堂涼亭下，在減去新用戶的10元港幣優惠後共計所需45元港幣。第二天中午12時15分左右，記者發現外賣員乘坐新界的士到達現場，手提幾大袋外賣並放置於涼亭石椅上。雖然記者已即時取餐，但打開鋁箔保溫袋後，觸碰外賣盒底部已感受不到任何熱度。此外，奶茶的塑料封膜上寫著「建議一小時內喝完」，但杯子上的貼紙顯示奶茶於深圳保利文化廣場店製作，而根據高德地圖軟件計算，這家店離中文大學最少需要50分鐘的路程。

高德地圖所示的深圳保利文化廣場至香港中文大學路程，需時50分鐘。（網上截圖／讀言提供）

其後，記者發現有飯RiceUp公司的工作人員在小紅書發布了一條題為「急招人！港中文學生優先！」的帖子，記者與其聯繫並報名兼職。期間記者雖然言明自己是中大學生，但工作人員並無要求查看證件，亦無要求記者出示非本地研究生在港兼職的「不反對通知書」，便安排了兼職日子以及解釋當日的出行路線（註：放蛇同學為香港學生，能合法在港工作）。

兼職當天，記者被派往科學園取餐點候命。平台則安排擁有粵港兩地牌照的車輛先由深圳各個餐館取餐運至香港科學園，記者拿到外賣後，就負責分發至中大和科學園的指定位置。在工作當天早上約11點左右，兩地車到達科學園停車場，在場的工作人員便將35袋外賣搬出並放置停車場地面，他們手上無額外大型保溫設備，僅以商戶原有的外賣袋及簡單保溫袋承載餐點，後備箱內亦未發現有保溫箱。大概二十分鐘後，有兩名較資深的本地兼職學生到達，指導記者在停車場旁的草叢拿出一架小推車以運送餐點。從圖中可以看到，小推車因被長期藏於草叢中，上面還殘留著樹葉和泥土。

運輸外賣的小推車，衛生狀況不佳。（讀言授權使用）

之後外賣員需要把地上分好的外賣放到推車上，再推到科學園內部的三個送餐點分發，包括華為、Innocell及15W樓。每份餐食上都貼有標籤，送達時需把所有的餐食逐一拿出來拍照並錄製影片作為憑證，然後通知群內的客戶領取餐食。因此所有餐食都需要從袋中取出平攤，包括原本有保溫袋的奶茶訂單也需一一取出。

其中，15W樓的置餐點為大樓底下的花槽石壆上，且石壆後方是綠化帶和灌木叢，地面可見落葉痕跡，兼職當天還下著小雨。記者發現在15W樓的其中一份餐點的封條沒有貼好，開口暴露在戶外環境中。當被問及這是否會被路人隨意拿走，外賣員也只是表示「這是客服要處理的事了，不關他們的事。」

放在花槽的外賣沒有完善封口。（讀言授權使用）

一直到中午約12時，外賣員才處理完畢科學園內部的訂單。之後外賣員們才拿著屬於中大的外賣，去科學園的士站尋找空閒的士。由於配送時間正值中午午飯時間，許多司機並未開工，約在等候5分鐘後，才有司機歸來協商接單。在尋找的士時，相比服務範圍更廣的紅色「市區的士」，外賣員表示他們會更傾向「新界的士」，因為外賣送單一般車程不遠，而新界的士較不會拒載車程較近的乘客。在上車前，外賣員會提前告知的士司機位於中大的三個取餐地點，並指引司機分別停靠在三個位置送餐。

邵逸夫堂為中大校園的最後一個送餐點，最終送達時間約為12時20分，因餐食在早上11時已到達科學園，已相距約1小時20分鐘。如果結合兼職所得到的時間線以及加上餐點從深圳送來香港的時間粗略統計，餐食被製作出來到送達中大最後一個送餐地點，中間約有三個小時。

平台兼職的外賣員一日可賺取120元，且能夠報銷搭車的費用，送完便可直接離開，並不需要確認購買者實際取餐時間。平台常台Ella也指她很多時候很忙，有時候就算外賣群通知餐點送達了，也會因自身原因而很遲拿到。這種遲取餐情況可能甚為普遍，記者在兼職當天到達邵逸夫堂的時候，甚至發現一份前一天平台外賣的豬腳飯仍然留在亭子的石椅上。

而在整個過程中，有飯RiceUp網站提到的「AI智能控溫箱」也並未出現。

平台承諾未兌現 食安風險已現

記者在微信上向有飯RiceUp技術總監Ian跟進在送餐流程中飯盒控溫以及室外放置外賣地點的問題，Ian表示「謝謝反饋，確實天氣冷的話，餐品放在外面會出現這個問題。對於中大，我們在尋求和一些宿舍和樓合作，如果餐品可以送到樓內就好多了，現在我們在中大也開放了三個點，有一個點是有外賣架子。並且我們保溫箱馬上就上線了，希望可以部署到線下，解決這些問題」，而對於招聘兼職過程中，沒有檢查證件以查證學生打工的合法性，Ian回應「這個確實可以優化一下，謝謝建議。」

針對跨境配送食品的安全問題，香港食物安全中心在2024年曾發表題為《跨境食品雜貨-安全合法最重要》的報告中，報告表明「將食物(特別是即食食物)貯存在不適當的温度下，不僅有可能導致食物變質，還會導致購買的食物出現細菌繁殖。對於購買後存放在攝氏4度至60度的『危險温度範圍』內的即食食物，應遵循2小時/4小時原則。」(4小時原則是指置於攝氏4度至60度之間超過4小時的高風險食物必須棄掉) ，而根據香港食物環境衛生署的《食品衞生守則》，若無法維持適當溫度，官方建議在1小時內完成配送，否則應視作存在嚴重食安風險。

根據香港食物環境衛生署的《食品衞生守則》，若無法維持適當溫度，官方建議在1小時內完成配送，否則應視作存在嚴重食安風險。（讀言授權使用）

香港食物環境衞生署的《餐飲外賣及配送服務實務指南》亦指引「在劃分指定範圍放置有待提取的外賣餐飲或等候送遞的食物，該處須保持清潔乾爽。沒有塵埃或昆蟲等。」

食物安全中心在網站上亦有列出同意自願遵行該指南內相關衞生和食物安全規定的網上食物平台列表。但到到目前為止，只有三家食品外送服務承辦商被列入名單，當中包括有foodpanda、KeeTa和住家餸。名單內並沒有有飯RiceUp。

記者向香港食物環境衞生署查詢，署方就有飯RiceUp個案在電話回應，食環署曾派員到有飯RiceUp在觀塘的公司註冊地址調查，但發現該地址的寫字樓內無任何人辦公或經營，公司亦沒有可接通的聯絡電話，又補充，如果食物是在香港本地食肆製作並透過外賣平台送遞，署方可根據本地法例進行監管，亦會向運送人員提出建議，提醒他們在運送過程中須注意食物溫度及包裝衞生，以確保食品安全。然而，若熟食是由內地運送來港，食環署則難以按香港法例直接監管內地的食肆。當本地食肆或製造商所製作的食物導致市民不適，食環署會展開調查，並考慮提出檢控，但由於有關個案涉及跨境製作及運送，因此現行機制下食環署難以作出跨境檢控。

署方強調，此類食物存在一定的衞生風險。首先，消費者無法確定製作食物的店舖環境是否符合衞生標準。其次，食物在跨境運送過程中需時較長，由人手運送，往往需時兩至三小時。在缺乏適當保溫的情況下，食物可能變冷，甚至可能出現變壞及滋生細菌的情況，因此並不建議消費者購買此類食物。

記者於3月10日嘗試再向RiceUp官方查詢進一步的回應，但在3月17日截稿之前，即一周之後，仍未得到回覆。

【本⽂獲香港中⽂⼤學新聞與傳播學院新聞學碩士實習刊物《讀⾔》授權轉載。】