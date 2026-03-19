北大學霸失業半年成外賣騎手　自認｢眼高手低｣　美團：僅送過5單

近日，內地再有一位高學歷外賣員在網絡爆火，引發關注。一位名為「被打外賣哥陶文俊」的博主稱，自己在北大就讀的學科為社會學較為冷門，畢業後也沒有找到合適的工作，因此走上送外賣之路。



陶文俊的影片也引發網民對高學歷送外賣的討論，不過，陶文俊所屬的美團於3月18日發消息表示，陶文俊僅於去年12月配送過5個訂單，此後再無記錄。



「北大外賣哥陶文俊」帳號介紹是北大畢業的高材生；他此前發佈的影片中稱，自己2021年以660分的高考成績考入北京大學社會學專業，成績為660分，是當年安徽省前100名。有網民發現，他當年高考660分，曾是安徽安慶文科狀元。

陶文俊稱，其之所以會成為外賣員是因為社會學較為「冷門」，幾年的學習中，他並未從眾汲取如何在社會中生活的知識。在學校期間，他亦保持著高中時埋頭苦讀的狀態，對職業沒有規劃，錯過了許多實習機會，導致畢業時簡歷空白。

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他亦坦誠表示，自己是「眼高手低之人」，畢業後選擇崗位時好高騖遠，最終「高不成、低不就」，畢業後長達半年的時間都沒有找到工作。待業期間，陶文俊十分焦慮，但考慮再三，他最終選擇送外賣。他在影片中稱，「連我的身體都變健康了。」

陶文俊的影片發佈後，立刻吸引不少網民關注，有網民讚其心態積極樂觀，也有人表示「是金子在哪裡都會發光」。陶文俊的影片也被其所屬的外賣公司美團關注。3月18日，美團核實表示，的確有一位名為陶某俊的眾包騎手，於2025年12月初注冊，但僅在12月9日當天完成5單配送，此後再無任何跑單記錄。

美團官方賬號「小團有話說」發布消息稱，陶文俊所屬的是美團北京海澱萬柳站點。註冊成為美團外賣員時，流程便捷、不強制要求提交學歷學位證書，因此站點和平台並不掌握騎手的學歷信息，也無法對個人聲稱的學歷背景進行核實。

在美團發布聲明後，「北大外賣哥陶文俊」在3月19日00:00後發布了最新影片稱，之前火的那條影片是他兩三個月前隨心送了一次外賣，把當時的所思所想記錄下來，然後在近日隨手發佈的，沒想到火了。他表示，送外賣不是大家想像的博流量，或者完全找不到工作，他送外賣是自我救贖。同時 ，該賬號中此前火爆的「北大畢業生送外賣」影片已被刪除。

高學歷送外賣，陶文俊並非首例。2025年6月，擁有北大、清華及牛津學位的學霸研究員丁遠昭，因發佈轉行送外賣的影片在網絡爆火，並稱跑了「成千上萬單」，但據美團核查後發現，丁遠昭在美團4個多月僅配送過34單。

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美團還表示，丁遠昭的賬號共發布49條影片，有19條身著美團騎手服（7條在會員區，需付費觀看），多數影片將「39歲男博士 清華北大牛津畢業生」放在封面標題。其中，賬號置頂的兩條影片主題為「高考要放平心態」「回應學歷爭議」，轉發量均為「10W+」。美團回應真實情況後，丁遠昭將賬號中身著外賣服的影片全部刪除。

美團並針對去年「廣州美團滿員，歷史上第一次，本科率接近30%」「7萬碩士，30萬本科生在美團送外賣」等傳聞，回應稱，學歷情況需要騎手本人提交相關證書到學信網等官方網站進行驗證，任何關於騎手學歷的總量數據都沒有事實依據，是為博流量而隨意推理並傳播的虛假信息。美團理解大家對就業話題的關注，但再次呼籲大家，對於利用高學歷標簽博取流量的行為，切記保持理性，審慎判斷。