五一假期首尾高峰時段增開多趟夜間高鐵　平均每天增開可達700列

2026年鐵路五一假期運輸自4月29日開始，至5月6日結束。4月29日的火車票已於昨日（18日）開售，購票需求旺盛。為最大限度滿足旅客購票需求，鐵路部門在假期首尾出行高峰時段和旅客出行相對集中的方向，安排開行直通夜間高鐵，平均每天增開可達700列左右。



「五一」期間日均計劃開行1.3萬列 增開夜間高鐵700列

據國鐵集團消息，今年「五一」期間，預計探親訪友、旅遊踏青、休閒度假等出行需求旺盛，鐵路客流將保持高位運行。鐵路部門將精準投放運力，滿足出行需求。統籌高鐵和普速運力資源，全國鐵路將實行高峰運行圖，日均計劃開行旅客列車約1.3萬列。

今年「五一」期間計劃增開夜間高鐵700列左右。（新華社）

《央視新聞》報道，鐵路部門計劃調整高鐵夜間「天窗」維修時間，在確保安全前提下，於4月29日夜間至5月2日凌晨、5月4日夜間至6日凌晨，在京滬、京廣、京哈等高鐵幹線，安排開行直通夜間高鐵，平均每天增開可達700列左右。

提前7至5天可買票

據悉，增開的直通夜間高鐵列車實行按方向梯次售票，一部份列車客票在開車前7天開始售票，其餘列車在開車前5天開始售票。提前7至5天開始預售的安排，主要考慮是在確保各方麵條件具備的情況下再開始售票，以防過早售票後，出現惡劣天氣等非正常情況臨時取消列車開行，影響旅客出行。

「特色旅遊列車」「國際旅客列車」助力假期出行

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除了增開夜間高鐵外，鐵路部門還將在假期首尾高峰出行階段增開北京至深圳、南寧、昆明，上海至廣州、惠州，北京、上海至川貴（四川、貴州）等方向增開高鐵動臥列車；在熱點旅遊城市間加開旅客列車，繼續安排開行「熊貓專列」「尋仙號」等特色旅遊列車；開好廣深港高鐵和中老、中蒙、中俄、中越、中朝國際旅客列車，助力「跨境遊」。