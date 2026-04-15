外國客遊深圳大開眼界　玩轉黑科技兼賞山海美景　歎：可以天天來

「這將是我畢生難忘的一次經歷！」4月12日，因「跨國求糖」走紅全網的意大利米蘭小哥卡雷姆（Karem），受邀踏上「廣貨之旅」深圳站的行程。作為此次廣東行的收官之站，深圳這座兼具科技實力與山海詩意的現代化都市，為卡雷姆的中國之行畫上圓滿句號。行程結束之際，他表示，行程緊湊、意猶未盡，期待下次帶家人重遊，細細感受深圳的獨特魅力。



從海外「跨國求糖」的暖心期盼，到親臨深圳探秘廣貨的沉浸式體驗；從舌尖上的廣式甜蜜滋味，到前沿硬核的廣東智造成果；從繁華熱鬧的科創街區，到秀美宜人的生態濕地，卡雷姆用腳步一步步丈量深圳的城市魅力，親身感受着粵港澳大灣區澎湃的創新活力與濃厚的人文温度。此次深圳之行，不僅是卡雷姆個人的難忘旅程，更是跨國文化交流、廣貨魅力傳播的生動縮影。

此次深圳之行，不僅是卡雷姆個人的難忘旅程，更是跨國文化交流、廣貨魅力傳播的生動縮影。（羊城晚報）

華強北 「想帶兩個兒子來深圳看看」

此次深圳之行，卡雷姆與「酥心糖跨國接力」熱點事件中的兩位博主結伴同行，一同踏上粵港澳大灣區的熱土，開啟沉浸式探秘之旅。

意大利男打卡深圳 親測智造黑科技▼▼▼

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從低空飛行俯瞰深圳蜿蜒絕美的海岸線，到鬱鬱葱葱的山海之間品嚐正宗粵式點心，每一處風景、每一種滋味、每一項創新，都讓卡雷姆讚不絕口。他一路體驗一路讚歎，直言深圳之行讓他充滿意外與感動。

最讓卡雷姆為之圈粉、深深着迷的，當屬品類豐富、科技感拉滿的科技廣貨。當天上午，卡雷姆一行首先來到享譽全球的華強電子世界，剛踏入這片創新熱土，他就被眼前琳琅滿目的智能硬件與前沿科技產品所吸引。

時間完全不夠用，我太喜歡這裏了，真應該把這裏作為我整個中國旅程的起點！

漫步在商鋪林立、活力滿滿的街區，看着各式各樣新奇酷炫的科技產品，卡雷姆瞬間被「中國電子第一街」的獨特魔力俘獲。

面對眼前目不暇接、種類繁多的新奇產品，卡雷姆每走到一處都忍不住駐足體驗，臨近行程結束依舊意猶未盡。靈活穿梭的無人機、智能靈動的機器狗、便捷實用的AI眼鏡、視覺震撼的裸眼3D設備……華強北各式各樣的科技廣貨，讓卡雷姆連連驚歎：「眼睛都不知道該看哪裏了，每一件東西都很新穎。」

華強北商圈起步於改革開放之初的上步工業區，最初以生產電子、通信、電器產品為主，主要從事「三來一補」加工業。四十多年來，華強北歷經了從傳統工業區，到大型電子交易市場，再到高新技術孵化區的華麗轉型，如今已形成以電子元器件為堅實根基，涵蓋通訊終端、智能硬件、美妝商貿等多元業態的完整產業鏈條，孕育並走出了騰訊、大族激光、海能達等一批享譽國內外的知名企業。

如今的華強北，匯聚了賽格、華強電子世界等35家大型專業市場，商貿氛圍濃厚，創新活力迸發。2008年，華強北憑藉突出的產業規模與市場影響力，成為全球規模最大的電子產品交易集散地，一舉創下電子商戶數量、營業面積、產品種類、年銷售額等4個「全國第一」，被授予「中國電子第一街」的榮譽稱號，成為全球電子商貿與科技創新的重要窗口。

「廣貨行天下，圳品譽四海。」得知每天約有7000名外國人在華強北採購，卡雷姆笑着說：「我也可以天天來！」他表示，想帶兩個兒子來深圳看看，相信孩子們也會為之着迷。

他表示，想帶兩個兒子來深圳看看，相信孩子們也會為之着迷。（羊城晚報）

東部通航基地 「景色非常美，我畢生難忘」

當天下午，卡雷姆一行來到深圳東部通航基地，開啟一場別開生面的低空飛行之旅，以全新視角感受深圳的城市魅力。抵達基地後，工作人員詳細介紹各機型概況與深圳通航產業發展情況，卡雷姆認真聆聽、不時詢問。同行博主、在米蘭留學的中國學生小韓也感慨，在米蘭僅了解直升機用於應急救援：

沒想到在深圳，直升機已廣泛用於文旅和日常出行，太厲害了！

了解完直升機的相關知識後，卡雷姆與兩位博主依次登機，開啟低空飛行體驗。直升機緩緩升空，從高空俯瞰，繁忙有序的世界級港口船來船往，彰顯着深圳作為國際樞紐的強勁活力；蜿蜒曲折的海岸線依山傍海，勾勒出城市柔美的輪廓；鬱鬱葱葱的山林綠地連綿成片，點綴在高樓大廈之間，讓整座城市充滿生機。世界級港口、現代化樓宇、山海風光、生態綠地交相輝映，構成了深圳獨有的城市風貌。

「這也太棒了！景色非常美，這將是我畢生難忘的一次經歷。」 翱翔於深圳上空，壯闊的城市天際線、秀美的山海風光一覽無餘，全新的空中視角讓卡雷姆目不暇接、連連稱讚，稱從高空俯瞰深圳格外迷人，直觀感受到深圳低空經濟的蓬勃活力。

米蘭小哥體驗直升機，感受鵬城魅力。（羊城晚報）

恩上濕地公園 「想帶一台回去送給我媽媽」

雲端之旅結束後，卡雷姆走進深圳恩上濕地公園，在青山碧海、綠意盎然中，品嚐老婆餅、核桃酥等本土特色美食。恩上濕地地處廣東梧桐山國家森林公園恩上片區，集登山望水、堤頂覽勝、湖面觀景、森林探幽、探谷尋溪等體驗於一體，2023年入選「廣東省首批小微濕地示範點」，是感受「綠美廣東」生態魅力的重要窗口。

除了賞美景、品美食，卡雷姆還在這裏解鎖了廣東智造的新驚喜，現場體驗了專為戶外徒步打造的邁步外骨骼助行機器人。這款融合了科技創新與民生需求的產品，讓戶外出行更加便捷輕鬆，充分展現了科技賦能生活的強大實力。體驗過程中，卡雷姆反覆測試行走效果，仔細感受設備的助力性能。

我想帶一台回去送給我的媽媽。

體驗結束後，卡雷姆真誠地說道。他表示，這款來自廣東智造的「黑科技」讓自己大開眼界，不僅設計巧妙、實用性強，還能切實為人們的日常生活提供便利，讓他深刻感受到中國科技創新的強大實力，以及科技為日常生活帶來的便捷與驚喜。

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