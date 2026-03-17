網民阿媽學識拼多多買電器　求救：驚爆炸　消委會教5大注意事項

網民求救！阿媽學識拼多多買電器｜近年隨着內地網購平台日益普及，不少香港市民已養成在網上選購日用品的習慣，甚至連小型家電也轉向內地平台招手。由於內地市場競爭激烈，產品價格往往低得令人難以置信。然而，電器產品關乎家居安全，若規格不符或品質低劣，不僅會增加觸電及火警風險，一旦發生意外，更可能導致日後的保險索償出現爭議。



近日，有網民在 Threads 上發文求救：「自從阿媽學識拼多多，就係災難嘅開始」。該網民分享母親近日以人民幣 3.5 元的驚人低價，買下了一個電煲，並興奮地向家人報稱「好平呀」。樓主對此感到惶恐不安，直言「而家好驚屋企爆炸，係咪要買定火險」。此帖文隨即引發熱烈討論，有網民提醒，若保險公司查證火警是由不符香港規格的電器引起，極大機會拒絕賠償。亦有留言指出，內地部分家電未必設有水線（接地線），一旦漏電將無法觸發跳掣，隨時釀成火災。

針對越來越多人北上購物或網購家電的趨勢，消委會特別提醒市民，兩地的供電規格、保養條款及品質測試均存在差異。為保障安全，消委會整理出五大注意事項，協助消費者在入手前作出理性的判斷。

電壓與插頭規格的隱藏危機

內地與香港的電壓雖同樣為 220V，但在物理規格上存在關鍵差異。內地電器多採用兩腳扁型或八字型插頭，而香港法例規定必須使用英國標準的三腳插頭。若用家要在香港使用內地電器，往往需依賴轉插頭或自行更換插頭。消委會強調，這種做法可能埋下安全隱患。特別是對於高耗電量的家電，如冷氣機、電視機或各類發熱電器，若長期使用轉插連接，會增加短路及過熱的風險。用家在選購前必須深思，該款產品是否真的適合在香港的電力環境下安全運作。

品牌信譽與產品質量保證

香港用家對於許多內地品牌未必有深入認識。在部分電商平台上，充斥著大量無品牌、來歷不明的「白牌」電器，其生產過程可能缺乏監管，產品質量難以保證，且未必通過嚴謹的安全測試。消委會建議，選購電器時應優先選擇信譽良好、在市場上有一定知名度的品牌或商戶，切勿純粹因價格低廉而忽視背後潛藏的風險。

保養細則與退換條款

在香港選購家電，消費者通常享有較完善的售後保養服務。然而，跨境購物則涉及複雜的保用安排。消費者在購買前，必須先查看店家的退貨政策及保養細則。一旦收到產品後發現無法正常操作，用家應了解店家是否能提供安排退換或就近維修的服務，以免電器損壞後求助無門，最終變成電子垃圾。

長途物流與運輸損毀風險

網購家電涉及物流配送，運輸過程中的碰撞和震動往往是電器受損的主因。消委會指出，經常有買家反映家電在長途運送後出現內部零件鬆脫或外殼損毀，導致產品無法使用甚至產生短路危險。因此，在下單前應考慮運送方式的安全性，以及店家是否提供損壞補償方案。

認清 3C 強制性認證標籤

在中國內地，家用電器實行強制性 3C 認證（China Compulsory Certification）。大部分家用電器若未取得此認證，法例禁止其出廠、進口或銷售。消委會提醒，消費者購買時應主動查看電器上是否印有 3C 認證標誌，或要求賣家提供認證編號進行查核，以確保該產品已通過國家規定的質量認證及安全測試。