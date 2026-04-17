美團及淘寶閃購等7電商平台　因「幽靈外賣」遭市監局罰36億人幣

美團（3690）及阿里（9988）旗下淘寶閃購等內地7個電商平台，因「幽靈外賣」問題，遭到市場監管總局合共罰款35.97億元（人民幣‧下同），並且需要改正違法行為。



市場監管總局在今日（17日）依法對上海尋夢信息技術有限公司（拼多多）、北京三快科技有限公司（美團）、北京京東叄佰陸拾度電子商務有限公司（京東）、上海拉扎斯信息科技有限公司（原餓了麼，現淘寶閃購）、北京抖音科技有限公司（抖音）、浙江淘寶網絡有限公司（淘寶）、浙江天貓網絡有限公司（天貓）等7家電商平台「幽靈外賣」系列案，依據《中華人民共和國食品安全法》第一百三十一條、《中華人民共和國電子商務法》第八十三條的規定作出行政處罰決定，責令7家電商平台改正違法行爲，暫停新增蛋糕店鋪3至9個月不等，並處以罰沒款共計35.97億元。同時，依據《中華人民共和國食品安全法實施條例》第七十五條的規定，對7家平台企業法定代表人和食品安全總監合計處以罰款1,968.74萬元。

2025年8月24日晚，淘寶閃購城市騎士身着新制服亮相杭州湖濱西子廊橋。（CFP）

經查，上述7家電商平台對入網食品經營者許可證審核把關不嚴，未依法履行資質審查義務；與轉單平台簽訂合作協議，明知或應知轉單行爲侵害消費者合法權益，但未採取必要措施；7家電商平台法定代表人和食品安全總監，負有食品安全管理責任，但未全面履行有關崗位職責。上述行爲嚴重違反《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國電子商務法》《中華人民共和國食品安全法實施條例》有關規定。

7電商平台已下架「幽靈店鋪」

案件啓動調查後，市場監管總局第一時間責成電商平台立行立改，7家電商平台均已下架未經審核的有關「幽靈店鋪」，停止與相關轉單平台的餐飲轉單合作。