深港跨境高鐵年內客流破千萬人次　列車準點率99.8%冠全國

深圳邊檢消息，截至2026年4月15日，深港跨境高鐵年內客流突破1000萬人次大關，較2025年提前16天，創下線路開通以來最快通關增速。



2026年1月26日，全國鐵路新運行圖發布，西九龍站出發列車的直達站點增至110個，香港與江蘇、安徽等地首次實現高鐵直達，日均開行最高達122對，高峰時段5分鐘單向開出一列。

香港西九龍站口岸。（深圳邊檢）

針對早高峰密集到發、長途列車接續、節假日加開臨客等重點場景，深圳邊檢總站建立與港鐵等部門每日會商、信息共享、應急聯動機制，聯合制定列車準點保障專項預案，助力廣深港高鐵西九龍站口岸高鐵準點率長期穩定在99.8%以上，位居全國前列。

今年以來，疊加「一地兩檢」通關模式持續優化、「一簽多行」等便利政策紅利充分釋放，廣深港高鐵西九龍站口岸單日最高客流近15萬人次，內地旅客增長近20%。

香港西九龍站口岸。（深圳邊檢）

此外，在外國人來華免簽、240小時過境免簽政策刺激下，西九龍站口岸免簽入境人數首次超過持簽證入境人數。其中馬來西亞、澳洲、新加坡、加拿大、俄羅斯等國佔外國人查驗總數的36.3%。