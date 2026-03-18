中日關係緊張｜北京電影節下月開幕　首次停辦「日本電影周」

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事論」後，中日關係持續緊張。3月17日，日本媒體報道，北京國際電影節活動之一的日本電影周，今年將不舉辦。



釣魚島爭議及疫情期間亦未中斷

日本共同社引述「日本電影周」聯合主辦方之一、日本NPO法人「日中電影節實行委員會」（東京）負責人的消息稱，主辦方通知想放棄舉辦今年的「日本電影周」；該活動持續多年，日方對今年未能延續表示遺憾。

報道指出，「日本電影周」自2006年起幾乎每年都配合北京、上海的電影節在中國舉辦。同時，日本方面在東京國際電影節等活動期間，也一直舉辦「中國電影周」。

2025年第15屆北京電影節「日本電影周」選擇了6部日本電影。（北京國際電影節官方微博）

報道稱，即便在日本政府2012年將釣魚島（日本稱：尖閣諸島）「國有化」引發中國強烈抗議，以及新冠疫情期間，這些活動也未曾中斷。

值得注意的是，上海國際電影節往年也有「日本電影周」活動，目前尚未確定今年6月的上海電影節期間是否延續。

第十六屆北京國際電影節海報。（北京國際電影節官方微博）

公開資料顯示，北京國際電影節（Beijing International Film Festival）創辦於2011年，是在中國國家電影局指導下，由北京市人民政府、中央廣播電視總台主辦的大型國際電影活動。

據《北京青年報》報道，第十六屆北京國際電影節將於2026年4月16日至4月25日在北京舉辦。報道稱，邁入第十六個年頭，北京國際電影節將以更廣闊的國際視野，搭建中國電影與世界對話的橋樑，集中展示全球多元電影文化，促進產業資源高效對接，推動文明互鑒。