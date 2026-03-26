中日關係緊張｜日本馬拉松名將大迫傑低調現身上海參加商業活動

日本馬拉松傳奇大迫傑近日低調現身上海參加中國贊助商的線下活動，引發關注。這位剛在華倫西亞馬拉松以 2:04:55 刷新日本國家紀錄的34歲名將，今日（26日）清晨被發現在上海外灘晨跑，更與多名跑者「擦身而過」。



中國運動手錶品牌高馳（COROS）介紹稱，其於3月26日在上海舉辦線下見面會，屆時大迫傑將親臨現場，和跑者們聊聊訓練心得、破紀錄的背後故事，分享如何在枯燥的訓練中找到樂趣，如何與自己的身體和平共處。

官方公佈的影片顯示，3月25日，大迫傑抵達上海後，先後遊覽了豫園及城隍廟，並品嚐了地道美食蟹黃麵。今日（26日）清晨，大迫傑在工作人員陪同下，現身上海黃浦江畔的外灘進行晨跑，期間被多名正在鍛鍊的市民及長跑愛好者拍下其跑步的身影。

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此外，大迫傑飛抵上海後，亦到訪李寧上海的總部參觀，並與同樣取得優異馬拉松成績的內地跑手毛金虎作現場交流。該活動同樣不公開舉行，也沒有宣傳。

大迫傑飛抵上海後，亦到訪李寧上海的總部參觀。（微博）

據了解，大迫傑在中國頗具人氣，2025年，大迫傑正式結束與 Nike 長達 12 年的合作，轉向中國品牌李寧。

同年，以34歲高齡復出的大迫傑，在華倫西亞馬拉松（Valencia Marathon）跑出2小時04分55秒，以一秒之差，一舉打破鈴木健吾於 2021 年所創下的日本紀錄，再度改寫日本馬拉松史上最快成績。

值得注意的是，賽後，大迫傑的贊助商中國李寧沒有發佈任何一份正式的、單獨的慶祝公告，疑似是受當時高市早苗「台灣有事論」，中日關係惡化影響。

此外，在2026年東京馬拉松賽上，大迫傑衝線後主動拉起力竭倒地、打破中國國家記錄的中國選手豐配友，並在賽後發文祝賀對方創造中國紀錄。