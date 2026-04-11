中日關係急凍｜中日航線3月53條航線全停　東南亞航線暴增130%

往年櫻花季帶動旅遊熱潮，3月一向是中日航線最繁忙的時段，但今年出現明顯降溫。內媒引述「航班管家」最新數據顯示，今年3月共有53條中日航線取消全部航班，中國赴日航班取消率高達49.6%，幾乎每兩班航班就有一班停飛。



綜合內媒報道，3月中日航線取消規模進一步擴大，整月共有2691個航班被取消，取消率較2月再增加1.1個百分點。包括中國國際航空、中國東方航空及中國南方航空等大型航空公司，均採取減班甚至停飛措施，反映市場需求顯著下滑。

市場分析指出，此波航線大規模停飛的主要原因，在於中日兩國外交關係持續緊張，地緣政治爭議已直接影響民間出行意願，赴日旅遊需求明顯萎縮。

日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

日本方面數據亦顯示相同趨勢。根據日本政府觀光局公布的統計，今年2月中國內地訪日旅客僅39.64萬人次，按年大幅下跌45.2%，且已連續三個月呈現下降。儘管同期日本整體入境人數創歷史新高，但中國旅客人數明顯缺席。

日本關西機場一名執行董事坦言，中國航班在夏秋航季期間將持續縮減，「預計將比去年同期減少7成，短期內完全看不到改善的希望。」

報道指出，自去年底以來，中日地緣政治摩擦加劇，導致民間旅遊意願明顯降溫，成為航線縮減的核心因素。

與此同時，中國出境旅遊市場出現結構性轉變。報道指，飛往東南亞的航線呈現快速回升態勢。今年2月，中國飛往馬來西亞、新加坡及越南等地的航班恢復率已達2019年同期的130%，不僅超越疫情前水平，也填補了日本市場留下的缺口。

航空業界人士預測，若中日關係短期內未見改善，航班大規模取消的情況可能延續至2026年第二季及第三季。隨著「五一」假期臨近，旅遊市場重心已逐步轉向東南亞，中日航線短期內恐難回暖。