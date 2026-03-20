中日關係惡化｜無錫櫻花植樹活動25日舉行　日方今年未獲邀參加

江蘇省無錫市自1988年起，每年春季都會舉辦祈願日中友好的櫻花植樹活動。今年活動計劃於本月25日舉行，惟往年均有出席的日中共同建設櫻花友誼林保存協會，以及日本駐華使領館至今未收到邀請。日媒指出，這可能是受到中日關係惡化影響。



去年3月，日中共同建設櫻友誼林保存協會會長新發田豐參加植樹活動。（共同社）

2025年櫻花植樹活動，中日均派官方人士出席。（中國日報）

日中共同建設櫻友誼林保存協會是由日中戰爭時參軍的長谷川清巳為了避免不幸歷史重演而創立，持續向無錫市捐贈櫻花樹並植樹。自1988年栽下首批1500株櫻花樹後，此後38年間每年都向無錫市捐贈櫻花樹苗。

共同社3月19日報道，今年的植樹活動將於25日舉行，但該協會與日本駐上海總領事館都沒有收到無錫市的邀請。據了解，這是新冠疫情外，該協會首次缺席植樹活動。

對於未獲邀請參加植樹活動，該協會會長新發田豐稱，「無法參加，令人遺憾，但櫻花今年也一定會綻放，植樹的努力並未消失。我希望日中關係得到改善，明年能夠出席。」

中日櫻花友誼林紀念碑。（人民網）

共同社引述無錫有關部門回應指，今年活動因縮小舉辦規模，便未邀請各國領事館與外國媒體參加，惟未透露具體原因。而去年活動邀請了時任江蘇副省長方偉、無錫市委書記杜小剛、日本駐華大使金杉憲治，以及多國駐上海總領館官員出席。

去年11月，日本首相高市早苗發表 「台灣有事」論，引發一連串的中日外交風波，隨後中國呼籲公民避免前往日本旅遊、暫停日本水產品輸華、限制軍民兩用物項出口日本等。