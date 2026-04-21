AI演員惹怒娛樂圈　張若昀等藝人澄清未授權　愛奇藝：僅初步意向

內地影視平台愛奇藝（iQIYI）近日因強推「AI演員」引發輿論風暴。CEO龔宇在4月20日的「愛奇藝世界大會」上宣布，已有逾百位藝人入駐平台旗下的「納逗Pro」AI藝人庫，更直言未來真人實拍可能成為「非遺」（非物質文化遺產）。該言論遭大批網民怒斥「AI演員」毀掉藝術。多位知名藝人包括張若昀、于和偉、李一桐等亦迅速發聲「闢謠」，強調從未簽署任何AI授權協議。愛奇藝也在4月21日凌晨緊急作出回應。



據此前報道，愛奇藝CEO龔宇在4月20日的大會上表示，AI影視化趨勢不可阻擋，雖然真人實拍不會完全消失，但未來可能轉化為一種傳統工藝。他認為AI技術能大幅釋放生產力，解決演員拍戲動輒數月、缺乏生活的問題。

龔宇形容，授權AI影視合作後，演員能像普通白領般工作，雖然收入可能減少，但一年可接拍的項目能從2部提升至4部甚至更多，並且提出「未來真人實拍可能會成為非遺（非物質文化遺產）」。愛奇藝高級副總裁劉文峰亦同步透露，「納逗Pro」藝人庫已有超百位藝人簽約入駐。

然而，在愛奇藝披露的入駐圖表中，雖然包含陳哲遠、曾舜晞等逾百位藝人，但內地演員張若昀、李一桐、于和偉、王楚然等團隊隨即發聲否認簽約，強調並未授權平台使用其肖像、聲音或表演數據進行AI生成。

張若昀、于和偉等藝人否認AI授權。

愛奇藝深夜回應：始終尊重包括藝人在內的所有創作者

昨日，「愛奇藝」登上微博熱搜第一。面對負面輿論熱議及藝人集體「割席」，愛奇藝於21日凌晨發文澄清，指納逗Pro藝人庫是為AIGC創作者與藝人方提供高效對接溝通的規範化合作平台。不存在未經藝人同意將其納入納逗Pro藝人庫的情況。

愛奇藝澄清稱，藝人入駐僅代表其有接洽AI影視項目的「合作意向」，至於是否參加具體項目或出演特定角色，仍需單獨商談和授權，流程與傳統真人項目一致。對於未經同意納入藝人庫的指控，愛奇藝重申「不存在這種情況」，並表示始終尊重所有創作者。

龔宇此前在接受《中國證券報》專訪時也解釋，與藝人簽約AI授權本質上是「表演遷移」，即數字化後盡可能復原真人特點。他強調演員的數字肖像權仍由經紀公司代理，且授權僅限於具體劇集的具體角色，並非「一勞永逸」交給平台隨意使用。

法律邊界模糊：易烊千璽、龔俊等曾受害

事實上，影視圈對AI侵權的憂慮早已存在，隨著AIGC技術門檻持續降低，此前已有多位藝人控訴自身肖像、形象、聲音未經授權即被生成AI內容，這些侵權行為多存在於短劇領域。

據悉，僅今年4月以來，包括易烊千璽、檀健次、龔俊、鄧為、張婧儀等人通過工作室發聲，強烈譴責各種AI侵權行為，要求侵權主體對相關AI內容進行刪除、下架等處理。張若昀在過去接受採訪時也曾直言：「AI永遠取代不了完全的表演，想跟觀眾交流的機會是取代不了的。」

北京嘉濰律師事務所合夥人趙占領向《澎湃新聞》指出，判斷侵權關鍵在於AI生成的肖像或聲音能否被識別為特定自然人，即使是「融臉」（融合多人面部特徵），如果保留了某藝人的核心特徵，依然構成侵權。此外，AI授權涉及人格要素商品化，一旦數據洩露或被未經授權二次訓練，現有法律框架下難以管控。

中國廣播電視社會組織聯合會演員委員會亦於4月2日發表聲明，要求影視分發平台嚴格落實AI演藝內容的核驗機制，全面排查並下架存量的侵權作品。