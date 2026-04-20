愛奇藝宣布逾百位藝人入駐AI資料庫　CEO：真人作品恐成「非遺」

4月20日，愛奇藝宣佈百位藝人駐平台AI藝人庫，此事迅速登上熱搜第一，引發熱議。



當天下午，愛奇藝回應表示，愛奇藝納逗Pro藝人庫建立的初衷，旨在為AIGC創作者提供一個規範的平台，便於其在創作中遴選藝人，並通過愛奇藝與藝人方高效溝通合作細節。目前，已有100多位深度合作藝人同意入駐愛奇藝納逗Pro藝人庫。

愛奇藝20日舉辦世界大會宣布AI戰略，宣佈百位藝人駐平台AI藝人庫。（圖/翻攝自微博圖片）

愛奇藝CEO稱真人演員或成「非遺」 有藝人急否認簽約授權：

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並強調入駐愛奇藝納逗Pro藝人庫，代表藝人有接洽AI影視項目的意願，但是否參加某個具體項目、是否出演某個具體角色，都需要進行單獨的商談和授權。這一流程與傳統的真人影視項目合作流程是一致的。

4月20日，愛奇藝CEO龔宇在愛奇藝世界大會上表示，現今演員拍戲動輒數月、幾乎沒有個人生活，若導入AI技術，演員一年可從拍4部戲提升至14部，同時擁有更多休息時間，並且提出「未來真人實拍可能會成為非遺（非物質文化遺產）」。

同時他還宣佈有百位藝人入駐愛奇藝AI藝人庫。 隨後包括張若昀、李一桐、王楚然、于和偉、陳哲遠相繼發聲，闢謠簽約AI授權。

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本文獲《觀察者網》授權轉載。