家屬訂閱愛奇藝會員25年　河南男崩潰求退費：只比房貸少5年

近日，河南一名男子黃先生反映，在他不知情的情況下，發現自己的愛奇藝會員從2017年訂閱到了2043年，時間長達25年。後來發現是他家人圖訂閱優惠，才鬧出這一齣笑話。隨著事情登上熱搜，愛奇藝官方回應，將根據使用者的實際情況為其安排退費。



《都市快報》報道，黃先生稱，他自己平時不看劇，最近閒得慌看劇，才發現愛奇藝黃金會員到期時間顯示是2043年9月22日，「我整個人都愣住了」。

黃先生誤訂閱25年愛奇藝會員。（都市快報）

黃先生詢問家人得知，才知道當時2017年、2018年的時候有訂閱優惠，家人便多次購買年費方案，「但誰知道會直接充到20多年後。」黃先生無語表示，「再怎麼喜歡愛奇藝也不可能充20多年會員，房貸才30年，」他還稱，「會員25年，我到時候都50多歲了，還有必要嗎？我是多熱愛愛奇藝，還是愛奇藝對我多好？」

隨後黃先生聯繫愛奇藝客服，希望可以退費。愛奇藝客服回覆可以原路退回，但由於之前黃先生充值的支付寶帳號已經沒有在使用，而且被別人註冊，原路退回只能退到別人帳號上。對此，黃先生認為愛奇藝在推諉扯皮。

黃先生誤充25年愛奇藝會員一事也登上微博熱搜，不少網民紛紛調侃，「會員居然只比房貸少五年」「哈哈哈哈，這是傳三代嗎」「真愛粉，愛奇藝會給你股份嗎？」

12月28日，愛奇藝官方發文回應，關於退費一事，將在核實收款帳戶與充值帳戶為同一人所有的基礎上，根據該使用者的實際情況為其安排退費。