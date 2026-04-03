「天網2026」行動正式啟動　此前百名紅通人員亞洲地區已清零

《央視新聞》報道，「天網2026」行動正式啟動，包括國家監委牽頭開展職務犯罪境外追贓挽損專項行動、公安部開展「獵狐」專項行動等。



4月2日，中央反腐敗協調小組國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作辦公室召開會議指出，2025年，實現「百名紅通人員」亞洲地區清零，縱深推進跨境腐敗治理，深化「一帶一路」廉潔建設，各項工作取得明顯成效。

周靜華被引渡回國。（央視新聞）

會議決定啟動「天網2026」行動。其中：

·國家監委牽頭開展職務犯罪境外追贓挽損專項行動；

·公安部開展「獵狐」專項行動；

·中國人民銀行會同公安部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動；

·中央組織部會同公安部、國家移民管理局抓好「裸官」任職崗位管理和公職人員因私出國（境）違規問題治理等工作。

會議要求，要強化標本兼治，保持高壓震懾，嚴查跨境腐敗案件，開展突出問題專項整治，制定反跨境腐敗法，深化反腐敗執法司法合作，集中力量攻堅「百名紅通人員」、近年來新增外逃案件，加大追贓挽損力度，以天羅地網斷其後路、絕其幻想。