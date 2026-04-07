四川原副省長葉寒冰涉受賄　重慶檢察提起公訴　去年5月任內落馬

2025年5月，時任四川省政府黨組成員、副省長、省公安廳廳長的葉寒冰，因涉嫌嚴重違紀違法，任上被中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據新華社今日（4月7日）報道，近日，檢察機關已依法對葉寒冰涉嫌受賄案提起公訴。



據新華社報道，4月7日從最高人民檢察院通報，四川省政府原黨組成員、副省長，省公安廳原黨委書記、廳長葉寒冰涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對葉寒冰作出逮捕決定，並指定由重慶市人民檢察院第五分院審查起訴。近日，重慶市人民檢察院第五分院已向重慶市第五中級人民法院提起公訴。

葉寒冰。

檢察機關在審查起訴階段，依法告知了被告人葉寒冰享有的訴訟權利，並訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。檢察機關起訴指控：被告人葉寒冰利用擔任浙江省公安廳治安總隊總隊長，浙江省溫州市委常委、市公安局局長，浙江省公安廳副廳長，杭州市委常委、市公安局局長，四川省副省長、省公安廳廳長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。