拼多多高管與市監總局官員肢體衝突　事後多名員工疑｢背鍋｣被辭退

12月初，網傳拼多多數名高階主管和市監局人員在拼多多上海辦公地點發生衝突，事後被拘留。《財新網》報道，12月16日，拼多多有關消息人士透露，因「12月3日發生的打架事件」，拼多多的政府關係部門多名員工被辭退。



網傳消息稱共有約30名員工被辭退，有員工批評，自己當天根本不在上海，是被「殺良請罪」的替罪羊，被辭退的員工呼籲拼多多全面徹查「12.3」事件，稱這是一場「甩鍋式的滅口」。



12月15日，財新向市場監管總局發函，以確認12月3日肢體衝突事件以及對拼多多調查的具體情況，截至發稿，尚未獲得市場監管總局回應。拼多多方面亦未回應財新相關問詢。值得關注的是目前《財新網》的報道已遭全網下架。

拼多多為何遭市監局調查？疑涉虛假發貨

《財新網》指出，市監調查的事由未披露，但有相關消息人士稱或因「虛假發貨」的舉報。所謂虛假發貨常常發生在電商「刷單炒信」中，而「刷單炒信」是指網絡賣家為了營造商品熱銷、用戶口碑好的形象，提升商品搜索排名，通過各種虛假交易的方式，虛構成交記錄及用戶好評，借此欺騙平台以及消費者，達到吸引更多的消費者瀏覽和購買的目的，謀求非法利益。刷單炒信、虛假發貨在電商大促期間較為頻繁。

據了解，因接到相關舉報，市場監管總局轉派地方市監局對拼多多進行檢查。12月3日，市監局人員在拼多多上海總部的辦公室展開調查，舉報內容或與虛假發貨相關。過程中，拼多多數名員工與市場監管局工作人員產生肢體衝突，市場監管工作人員報警後，上海長寧警方以阻礙執行職務，對拼多多員工處以包括行政拘留在內的處罰。