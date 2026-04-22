兩岸直航需求不高？　國台辦：陸航司已基本用滿兩岸航線運力額度

4月22日，國台辦舉行例行新聞發佈會。近期民航方面宣布再次促請台方全面恢復兩岸空中客運直航正常化，發言人張晗針對民進黨當局表示「兩岸直航需求沒有想像中的高」回應稱，大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度。



張晗表示，兩岸空中直航承載著民眾常來常往的迫切需求。需求高不高，數據會說話。2025年兩岸空中往來航班31973架次、運送旅客578.28萬人次，今年一季度達8079架次、運送旅客146.72萬人次，旅客數量同比兩位數增長、客座率超八成。

4月22日，國台辦舉行例行新聞發佈會。（北京日報）

張晗表示，這些實打實的數據，印證了兩岸空中直航市場的旺盛需求和民眾往來的強烈需求和意願。據了解，大陸航空公司已基本用滿兩岸航線航班運力額度。

張晗指出，根據兩岸空運相關安排，兩岸航空公司可以在大陸61個航點與台灣10個航點間，每周共安排不超過890班客運航班運行。這是既有安排，2020年以前已經運行多時。海峽兩岸航空運輸交流委員會多次促請台方全面恢復兩岸空中直航正常化，是響應兩岸民眾呼聲、推動全面復航的積極舉措。

張晗還提到，兩岸空中直航是溝通的橋樑，不是政治籌碼。民進黨當局應正視市場需求，停止政治操弄，停止阻撓兩岸人員往來，讓兩岸空中直航回歸服務民生、促進交流的本質，還兩岸同胞一條暢通、便捷、高效的空中之路。

桃園國際機場。（資料圖片）

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對於大陸推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊試點，張晗表示，這是順應台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，是促進兩岸關係和平發展的積極舉措。

張晗說，民進黨當局應正視島內旅遊業界和民眾的呼聲，停止政治操弄，取消針對大陸居民赴台旅遊的種種不合理限制，採取務實舉措，為兩岸人員往來正常化創造有利條件，而不是一味以各種站不住腳的理由設卡立障，與民眾為敵、擋民眾獲利。