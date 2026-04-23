全國首條跨省共營市域鐵路開通！南京到安徽馬鞍山城區只要30分鐘

4月22日上午，連接江蘇南京與安徽馬鞍山的跨省地鐵——寧馬線正式開通運營。線路全長54.23公里，設16座車站，江蘇省南京市與安徽省馬鞍山市中心城區實現30分鐘直達。據悉，這是繼上海-蘇州11號線後，中國第二條跨省城軌，也是全國首條跨省共建共管共運營的市域鐵路。



4月22日上午，連接江蘇南京與安徽馬鞍山的跨省地鐵——寧馬線正式開通運營。（央視新聞）

《央視新聞》報道，作為長三角重要的跨省軌道交通工程，寧馬線打通了南京與馬鞍山的快速通勤通道。寧馬線全長54.23公里，設16座車站，其中南京段、馬鞍山段各8站，全程最短運行時間37分鐘。

4月22日上午，連接江蘇南京與安徽馬鞍山的跨省地鐵——寧馬線正式開通運營。（央視新聞）

4月22日上午，連接江蘇南京與安徽馬鞍山的跨省地鐵——寧馬線正式開通運營。（央視新聞）

報道還指，線路納入南京地鐵，實現調度、票務、服務統一管理。按里程計價，換乘無需二次購票，70周歲及以上老人免票、學生半價等民生福利也實現跨省共享。

另據《新華日報》，寧馬線是南京都市圈一體化標誌性工程，線路建成運營後，南京與馬鞍山實現「半小時」都市圈。為提高通勤效率，工作日早高峰增開1列從安徽太白站開往南京西善橋站方向的快車。線路開通初期運營後，南京地鐵將根據客流情況，適時進行運輸組織優化調整。

寧馬線車站內擠滿乘客。（新華日報）

有來自馬鞍山的市民鄭成稱，他的家人在南京建鄴區上班，以後住在家裏，可以往返南京馬鞍山上下班。還有來自南京的市民裴勇表示，開通日，他與五六個老友一起相約坐寧馬線，去逛逛馬鞍山采石磯，他感慨：「上次去還是十幾年前，大家開車去玩的，現在通地鐵了，可真方便！」