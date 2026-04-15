超大藍莓受追捧　南京母子食完肚屙睇醫生　專家揭會加重腸胃負擔

曾經身價不菲、動輒三四十元一盒的「貴族水果」藍莓，在2026年春季徹底跌落神壇。近日，深圳各大超市的藍莓價格出現斷崖式下跌，部分超市甚至打出9.9元（人民幣，下同）一盒的震撼價。



內地還出現追捧「超大藍莓」的現象，不過南京有一對母女就因為吃了「超大藍莓」後需要就醫。



據《羊城晚報》報道，在深圳一家大型品牌超市的水果區，藍莓被擺放在最顯眼的位置。據了解，3月以來，藍莓價格出現顯著下跌，最大跌幅超過30%，吸引不少消費者前來選購。

另據《深圳晚報》報道，在深圳前海山姆，亦有不少消費者的購物車裏都放着三四盒藍莓，選購熱情高漲。據山姆線上商場數據顯示，近期藍莓周銷量超20萬件，穩居水果熱度榜首位。

曾經身價不菲的藍莓，價格最近出現顯著下跌。（深圳晚報）

深圳盒馬鮮生新洲店店長表示：「往年半斤裝藍莓價格高的時候是將近30元，目前是19.9元。對比去年同期銷量增長20%。」

超大藍莓或加重腸胃負擔

然而，隨心所欲地「開大餐」吃藍莓卻可能隱藏巨大風險，據《現代快報》報道，近日，南京的張女士特意買了超大藍莓給家人補營養，自己和孩子吃完後卻接連出現腹脹、輕微腹瀉的情況，到南京市婦幼保健院消化內鏡中心就診後發現，正是過量食用超大藍莓，加重了腸胃道負擔所致。

此外，一名福建女子連續兩天每天食用半斤藍莓後，突感上腹劇痛，伴有噁心、反酸，緊急就醫後發現胃底被一個硬結團塊完全堵住，診斷為典型的「胃石症」。

南京市婦幼保健院消化內鏡中心主任張為民指出，藍莓富含果膠與鞣酸。若短時間內大量攝入，這些成分會在胃酸作用下與蛋白質結合，凝聚成難以消化的固體團塊。

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同等重量下 小藍莓花青素含量更多

對經常用眼的人群來說，藍莓中的花青素是少數能直達眼底的抗氧化物質，有助緩解眼睛乾澀、酸脹。

花青素是植物中的一種天然色素，是青藍色的，哪裏顏色深，哪裏就藏着豐富的花青素。而藍莓，表皮顏色深，肉果青白色，也就是說花青素主要分佈在果皮裡。

研究顯示，同等重量下，大藍莓的果皮表面積要小於小藍莓的果皮表面積。這意味着，同樣重量的藍莓，小藍莓數量更多，吃到的果皮面積就更大，花青素含量自然就更多了。

專家：超大藍莓更容易刺激胃黏膜

針對市場追捧「超大藍莓」的現象，張為民主任特別提醒，藍莓並非「越大越營養」。超大藍莓往往生長週期較短或經過「催大」處理，果實內的果酸與鞣酸濃度較高，更容易刺激胃黏膜。

儘管藍莓具有多項健康益處，包括抗老化、提升專注力與保養視力等功效，但張為民強調，食用藍莓並非越大顆越好。醫生建議民眾的每日食用量應控制在50至100克之間，並於飯後半小時食用為佳，以避免空腹狀態下對腸胃造成刺激。

曾經身價不菲的藍莓，價格最近出現顯著下跌。（深圳晚報）

在選購藍莓時，張為民主任提醒消費者應挑選中等大小、表皮呈現均勻白霜的藍莓，此類藍莓兼具優質的營養價值與口感。這類選擇不僅能確保安全食用，更能充分攝取藍莓的健康益處，避免因過度食用超大品種而帶來的腸胃不適。