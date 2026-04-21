上海地鐵驚現滲血行李箱　男子忙拿紙巾擦拭　官方：冷凍鴨血融化

近日，有網民發布視頻稱，在上海乘坐地鐵9號線時，看到車上一乘客攜帶的拉桿箱底部有血水滲出來。其間，拉桿箱移動，地上呈現出不少血跡。視頻裏，男子攜帶的是一個綠色箱子，他手裏還拿着紙巾，疑似在擦拭血漬。



據當事網民透露，這是4月8日上午11點多，她乘坐地鐵9號線，在快到徐家匯站時看到的一幕，攜帶箱子的是一名男子。她將視頻發到網上，引發關注。

上海地鐵9號線松江段負責人柏先生告訴記者，經調查核實，4月8日當天，有乘客從高鐵松江站出站後，經由免檢通道直接進入地鐵9號線站廳。該乘客行李箱內攜帶了產自湖南的鴨血冷凍食品，由於高鐵行程耗時較長，食品在運輸過程中逐漸解凍，導致箱內液體滲出。一切都是正常的，感謝大家對地鐵安全的關心。

根據上海地鐵的規定，冷凍鴨血不在違禁品名單內，但是官方也提醒生鮮食品必須妥善包裝，確保密封、無異味、無滴漏，不得影響他人乘坐。

乘坐廣州、深圳地鐵 這些物品不能帶

廣州地鐵曾提醒，食用的小龍蝦、魚、螃蟹及冷凍海鮮在不影響到他安全及其他乘客的情況下，包裝好是可以攜帶進站的。但還是要注意，一定要包裝好！殺好的雞鴨鵝等生鮮肉類，只要包裝完好、乾淨無異味，即可攜帶進站乘車。

延伸閱讀：西安地鐵驚現黑衣怪人 「頸部歪折如喪屍」嚇壞乘客 被警方帶走

+ 5

根據《廣州市城市軌道交通乘客守則》規定，乘客禁止攜帶的物品包括活禽和貓、狗、蛇等寵物以及其他可能妨礙城市軌道交通運營或其他乘客乘車的動物，但正在執行公務的專用動物以及有識別標誌、持有相關證件，且採取保護措施的導盲犬、扶助犬除外。

深圳地鐵曾發布提醒，生鮮水產需「防異味、防滲漏」，且活禽活物不可攜帶。根據《深圳市城市軌道交通運營管理辦法》規定，禁止攜帶以下動物、物品進站乘車：

（一）除盲人乘車時攜帶的導盲犬及執行任務的軍警犬外的其他活體動物；

（二）爆炸性、易燃易爆性、毒害性、腐蝕性、放射性物品及傳染病病原體；

（三）除執行公務外的槍械彈藥、管制刀具及各類攻擊性武器；

（四）易污損、有嚴重異味或者無包裝易碎的物品，未能妥善包裝的肉製品及其他妨礙公共衛生的物品；

（五）充氣氣球、自行車（無電池、已摺疊且重量未超過30公斤以及外部尺寸長寬高之和未超過1.6米除外）、尖鋭物品等有安全隱患或者影響應急逃生的物品；

（六）重量超過30公斤或者外部尺寸長寬高之和超過1.6米的物品；

（七）其他影響公共安全、運營安全或者乘客人身、財產安全的物品。



本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

